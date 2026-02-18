Casal desaparecido em Montemor-o-Velho foi encontrado morto

O casal dado como desaparecido em Montemor-o-Velho foi esta quarta-feira encontrado morto numa localidade da Figueira da Foz, revelou fonte da Comando Territorial da GNR de Coimbra.

A mesma informação foi confirmada à Renascença pelo presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, José Veríssimo.

O casal, de 65 e 68 anos, foi encontrado morto esta manhã, dentro de uma viatura, na localidade de Porto Godinho, situada na Figueira da Foz, na fronteira daquele concelho com Soure, disse à agência Lusa fonte oficial da GNR.

Antes, o Comando Regional de Coimbra da Proteção Civil confirmara à Renascença que tinham sido encontrados dois corpos no interior de uma viatura submersa.

A Proteção Civil de Coimbra confirma ainda, à Renascença, estar no local a proceder a investigações, depois de ter sido descoberto um automóvel submerso.

De acordo com o que o Comando Territorial da GNR de Coimbra. disse à Lusa, apenas com a descida das águas foi possível encontrar a viatura, que esteve submersa numa zona afetada pelas cheias na bacia do Mondego.