Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 18 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Cheias

Casal desaparecido em Montemor-o-Velho foi encontrado morto

18 fev, 2026 - 10:00 • Lusa com redação

Informação foi confirmada à Renascença pelo presidente da Câmara de Montemor-o-Velho. O casal esteve desaparecido durante mais de uma semana.

A+ / A-
O casal dado como desaparecido em Montemor-o-Velho foi esta quarta-feira encontrado morto numa localidade da Figueira da Foz, revelou fonte da Comando Territorial da GNR de Coimbra.

A mesma informação foi confirmada à Renascença pelo presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, José Veríssimo.

O casal, de 65 e 68 anos, foi encontrado morto esta manhã, dentro de uma viatura, na localidade de Porto Godinho, situada na Figueira da Foz, na fronteira daquele concelho com Soure, disse à agência Lusa fonte oficial da GNR.

Antes, o Comando Regional de Coimbra da Proteção Civil confirmara à Renascença que tinham sido encontrados dois corpos no interior de uma viatura submersa.

A Proteção Civil de Coimbra confirma ainda, à Renascença, estar no local a proceder a investigações, depois de ter sido descoberto um automóvel submerso.

De acordo com o que o Comando Territorial da GNR de Coimbra. disse à Lusa, apenas com a descida das águas foi possível encontrar a viatura, que esteve submersa numa zona afetada pelas cheias na bacia do Mondego.
Buscas por casal de idosos de Montemor-o-Velho desparecido há uma semana reforçadas com drones

Mau tempo

Buscas por casal de idosos de Montemor-o-Velho desparecido há uma semana reforçadas com drones

O casal, de 68 e 65 anos, residente em Verride, co(...)

A mesma fonte afirmou que não foi ainda possível apurar a causa da morte, nem se poderá estar relacionada com as cheias que afetaram a região.

Quando o casal foi encontrado, a viatura estava fora da estrada, acrescentou.

O casal estava desaparecido há mais de uma semana, desde terça-feira da semana passada, dia 10 de fevereiro, quando saiu da aldeia de Verride com destino a Coimbra para uma consulta médica.

Na sexta-feira, a filha do casal comunicou o desaparecimento dos pais e as buscas decorrem desde essa altura. Os trabalhos foram dificultados pela existência de muita água nas estradas, mas a GNR e os bombeiros têm estado todos os dias na região e têm usado drones para tentar encontrar alguma pista.

[notícia atualizada às 10h30 com a informação de que há confirmação de que as vítimas encontradas são o casal há mais de uma semana desaparecido em Montemor-o-Velho]

Buscas por casal desaparecido em Montemor-o-Velho interrompidas ao início da noite

Buscas por casal desaparecido em Montemor-o-Velho interrompidas ao início da noite

Autoridades interromperam as buscas ao final do di(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 18 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)