Derrocadas em Almada: "Fiquei sem casa, sem trabalho e sem perspetivas de vida"

Sara tem dois filhos gémeos de cinco anos. Estão consigo, colocados num quarto de hotel arranjado pela autarquia de Almada. São três entre 225 pessoas nesta situação – a viver entre unidades hoteleiras e alojamentos locais. Sem casa, por força dos riscos de derrocada na região, mantêm o futuro incerto .

“Ontem à noite eu e alguns desalojados recebemos a indicação às 8 da noite que teríamos de sair hoje até ao meio-dia e não teríamos resposta alternativa de habitação. A Câmara Municipal só voltou a entrar em contacto comigo já passava das 11 da manhã, muito próximo do horário estipulado para sair. Neste momento tenho aqui alojamento garantido até dia 23. A partir daí ainda não sabemos o que vai acontecer. ” As declarações são de Sara, que encabeça o grupo que sai do Hotel Inatel na Costa da Caparica para falar com a Renascença , mas as queixas que denunciam falta de apoio aos moradores - pelo menos no nível que quereriam - são comuns entre todos os presentes.

Centenas de pessoas retiradas de casa no concelho de Almada, devido a derrocadas provocadas pelo mau tempo, vivem por estes dias com o coração nas mãos e em sobressalto, com o futuro incerto.

Junto à casa que Sara arrenda em Porto Brandão vive Fábio, na Azinhaga dos Formozinhos. Igualmente obrigado a sair a 11 de fevereiro, com a companheira e os dois filhos, não conseguiu retirar praticamente nada de bens próprios na altura do alerta. Por isso, admite estar a correr ainda mais riscos ao ir até lá por estes dias salvar o que pode.

“Está tudo a desabar, as casas estão todas a rachar. Tivemos a ajuda das carrinhas da Junta para tirar pertences. As pessoas veem que não está ninguém e tentam tirar o que têm em casa. Bem podem dizer às pessoas para sair que ninguém vai sair, porque não têm sítio para onde ir”, avisa.

Além das casas, por Porto Brandão há quem tenha perdido muito mais. Joana tinha por ali dois trabalhos, num alojamento local e num hostel de cães. “Fiquei sem casa, sem trabalho e sem perspetivas de vida”, sublinha, reforçando a importância da comunidade onde vive, e onde criou os dois filhos, agora com 16 e 12 anos e a viver por agora em casa de familiares, se manter unida: “Sem comunidade não somos nada”.

Mas as 476 pessoas que se viram obrigadas a deixar tudo desde 4 de fevereiro – números da Câmara Municipal de Almada – não são apenas de Porto Brandão. Frederico vive em São João da Caparica e, também hospedado pela autarquia no Hotel Inatel, relembra, com a esperança a esvair-se que “a arriba não está estabilizada” e que “isto vai ser um processo que vai demorar tempo”.

Contactada pela Renascença, a autarquia garante que ninguém irá ficar sem soluções – sem casa para viver – e reforça o apelo para que seja decretado estado de calamidade no município.