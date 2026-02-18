"Desafio do paracetamol" nas redes sociais é "risco sério para a saúde", dizem farmacêuticos

A Ordem dos Farmacêuticos (OF) e a Ordem dos Médicos (OM) alertaram esta quarta-feira que os conteúdos que circulam nas redes sociais a desafiar jovens a tomarem doses elevadas de paracetamol constituem um "risco sério para a saúde".

"A circulação nas redes sociais de conteúdos que incentivam à ingestão excessiva de paracetamol constitui um sério risco para a saúde", salientou a OF em comunicado, adiantando que em causa está o chamado "desafio do paracetamol", uma espécie de competição entre jovens na qual é incentivada a toma deliberada de doses elevadas deste fármaco.

Trata-se de um fenómeno que tem vindo a ser observado em diversos países europeus, como a Alemanha, a Bélgica, a Espanha, a França e a Suíça, avançou a OF, ao realçar que a toxicidade do paracetamol pode manifestar-se mesmo antes do aparecimento de sintomas clínicos, pelo que se "torna imperativa uma abordagem preventiva e informada junto desta população".

Em caso de suspeitas de ingestão excessiva, a recomendação dos médicos é não esperar pelo aparecimento de sintomas e contactar imediatamente o Centro de Informação Antivenenos CIAV (800 250 250) ou o 112.

O paracetamol é um dos medicamentos mais utilizados no tratamento de sintomas da dor e da febre, devido à sua ação analgésica e antipirética e, quando administrado de acordo com as recomendações, apresenta um perfil de segurança favorável.

O maior risco associado ao seu uso consiste, porém, na ingestão de doses superiores às recomendadas, avisou ainda a OF, salientando que a sobredosagem pode provocar lesões hepáticas graves e irreversíveis, podendo evoluir para insuficiência hepática aguda, necessidade de transplante hepático e, em casos extremos, morte.