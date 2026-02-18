Empresários de Leiria contrariam CGTP. "Não há registo de intenção de despedimentos"

A Associação Empresarial da Região de Leiria (NERLEI) diz não ter conhecimento de casos de despedimentos em empresas do distrito, devido às consequências do temporal de há três semanas.

Em declarações à Renascença, Luís Febra refere que, “até ao momento, não há registo de qualquer intenção de despedimento” entre as empresas que integram universo de associados do NERLEI.

Respondendo às denúncias feitas pelo secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, o responsável do NERLEI fala em “especulação” e “declarações absolutamente infundadas”.

Questionado sobre a eventualidade de haver perda de postos de trabalho, como consequência dos prejuízos sentidos pelas empresas da região, Luís Febra reconhece que “o risco obviamente existe” e que “haverá empresas que terão muita dificuldade em reerguer os seus negócios, mas provavelmente haverá outras que absorvem”.