Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 18 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Tempestade Kristin

Empresários de Leiria contrariam CGTP. "Não há registo de intenção de despedimentos"

18 fev, 2026 - 10:33 • André Rodrigues

Presidente da Associação Empresarial da Região de Leiria admite que há "risco potencial", mas diz que não há indícios de despedimentos. A maior preocupação é garantir estabilidade no fornecimento energético para não comprometer a produção das empresas.

A+ / A-
Luís Febra, presidente do NERLEI, Associação Empresarial da Região de Leiria 1
Ouça as declarações do presidente do NERLEI, Luís Febra. Foto: António Pedro Santos/Lusa

A Associação Empresarial da Região de Leiria (NERLEI) diz não ter conhecimento de casos de despedimentos em empresas do distrito, devido às consequências do temporal de há três semanas.

Em declarações à Renascença, Luís Febra refere que, “até ao momento, não há registo de qualquer intenção de despedimento” entre as empresas que integram universo de associados do NERLEI.

Respondendo às denúncias feitas pelo secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, o responsável do NERLEI fala em “especulação” e “declarações absolutamente infundadas”.

Questionado sobre a eventualidade de haver perda de postos de trabalho, como consequência dos prejuízos sentidos pelas empresas da região, Luís Febra reconhece que “o risco obviamente existe” e que “haverá empresas que terão muita dificuldade em reerguer os seus negócios, mas provavelmente haverá outras que absorvem”.

OuvirPausa
0:00 / 0:00

O presidente do NERLEI lembra que “a região, como todo o país, assenta e micro e pequenas empresas, mas vivemos numa região de pleno emprego e acho que isso vai manter-se”.

Mais do que os despedimentos, o problema mais imediato para as empresas de Leiria é a instabilidade do fornecimento de energia elétrica, que está a criar dificuldades à produção das empresas.

Hoje cheguei à minha empresa e não tinha energia; a energia veio e voltou a falhar” exemplifica.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 18 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)