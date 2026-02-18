Casal de idosos desaparecido em Montemor-o-Velho foi encontrado morto

Foi encontrado um carro do casal desparecido de Montemor-o-Velho. O Comando Regional de Coimbra da Proteção Civil confirma à Renascença que foram encontrados dois corpos no interior da viatura submersa detetada.

A Proteção Civil de Coimbra confirma ainda, à Renascença, estar no local a proceder a investigações, depois de ter sido descoberto um automóvel submerso numa zona entre a Quinta do Seminário e Porto Godinho, em Soure.

No entanto, o comando sub-regional não confirma, no imediato, de que se trata do carro do casal. Esta é uma avaliação que ainda está a ser feita no local.