Casal de idosos desaparecido em Montemor-o-Velho foi encontrado morto

18 fev, 2026 - 10:00 • Hugo Monteiro com redação
Foi encontrado um carro do casal desparecido de Montemor-o-Velho. O Comando Regional de Coimbra da Proteção Civil confirma à Renascença que foram encontrados dois corpos no interior da viatura submersa detetada.
A Proteção Civil de Coimbra confirma ainda, à Renascença, estar no local a proceder a investigações, depois de ter sido descoberto um automóvel submerso numa zona entre a Quinta do Seminário e Porto Godinho, em Soure.
No entanto, o comando sub-regional não confirma, no imediato, de que se trata do carro do casal. Esta é uma avaliação que ainda está a ser feita no local.
O casal está desaparecido há mais de uma semana, desde terça-feira da semana passada, dia 11 de fevereiro, quando saiu da aldeia de Verride com destino a Coimbra para uma consulta médica.
Na sexta-feira, a filha do casal comunicou o desaparecimento dos pais e as buscas decorrem desde essa altura. Os trabalhos têm sido dificultados pela existência de muita água nas estradas, mas a GNR e os bombeiros têm estado todos os dias na região e têm usado drones para tentar encontrar alguma pista.