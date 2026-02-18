GGTP alerta para despedimentos em Leiria por causa do mau tempo

O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, alerta que já começam a ser despedidos trabalhadores em Leiria, por causa dos estragos nas empresas afetadas pelo mau tempo.

Em declarações à Renascença, Tiago Oliveira denuncia que "os primeiros a pagar foram os que têm vínculo de trabalho precário, que no dia a seguir já não conseguiram entrar para trabalhar". De acordo com o o sindicalista, a hotelaria e a cerâmica são os setores mais afetados.

Oliveira lança críticas ao Governo pela "falta de resposta política" a estes problemas e diz mesmo que o executivo prioriza as empresas na alocação de apoios estatais.

"A discrepância entre os valores que vão direcionados para as empresas e os valores para as famílias é de uma dimensão enorme", lamenta.

O líder da CGTP acrescenta que "não se pode esquecer" que o Governo anunciou "o recurso das empresas ao lay-off, que garantiria aos trabalhadores a retribuição dos trabalhadores a 100% e passado uma semana, o Governo recua e vem dizer que já não é 100%. Isto não se faz", reforça.

Para além de apelar a que o valor disponilibilizado para apoiar as empresas seja o mesmo ao destinado às famílias, a central sindical exorta o executivo a colocar como condição de acesso à ajuda estatal "a garantia da mantenção dos postos de trabalho".

Para "avaliar o verdadeiro impacto" do mau tempo na vida dos trabalhadores de Leiria, a CGTP realiza plenários em empresas da região esta quarta-feira.