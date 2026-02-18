Jovem morreu na Madeira enquanto praticava caça submarina

Um homem com 24 anos morreu esta quarta-feira enquanto praticava caça submarina nas imediações do cais de Santa Cruz, na Madeira, sendo desconhecidas as causas da morte, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

Na informação disponibilizada, é indicado que o alerta para esta ocorrência foi dado pelas 15h43, através do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (SRPC), tendo sido ativados os meios do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal e do Grupo de Mergulho Forense e Operações Policiais Subaquáticas da Polícia Marítima.

Também foram para o local elementos da corporação de bombeiros sapadores do concelho de Santa Cruz, contíguo a leste do Funchal, da Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida (EMIR) e do SANAS Madeira - Associação Madeirense para Socorro no Mar.

"A vítima foi retirada da água pelos elementos do Grupo de Mergulho Forense e Operações Policiais Subaquáticas, tendo sido transportada para a estação do SANAS Madeira, onde foi efetuado o auto de verificação do óbito pelo Delegado de Saúde", lê-se na mesma nota.

O corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense da Madeira, tendo sido ativado o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima e o comando local da Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.