Mais de 12 mil pessoas pediram ajuda para recuperação de casas e 4.300 empresas candidataram-se a linha de crédito

Um total de 12.625 pessoas pediram ajuda à recuperação de casas danificadas pelo mau tempo e 4.310 empresas candidataram-se à linha de crédito à tesouraria. Os números foram avançados esta quarta-feira pelo coordenador da Estrutura de Missão Reconstrução da Região Centro do País, Paulo Fernandes.

Cerca de 75 milhões de euros já foram pedidos para recuperação de habitações danificadas pelas tempestades das últimas semanas. "Hoje, temos 12.625 candidaturas na medida habitação até 10 mil euros, com um número agregado de mais de 30.000 registos, 30.529, o que dá um fundo pedido de cerca de 75 milhões de euros", afirmou aos jornalistas Paulo Fernandes, em Leiria.

Esclarecendo que o valor médio por pedido é de cerca de 5.900 euros, o coordenador referiu que "70% das candidaturas estão no contexto da Região Centro". Quanto à capacidade técnica para ajudar na análise das candidaturas, Paulo Fernandes referiu o apoio de 500 profissionais de várias ordens profissionais: Arquitetos, Engenheiros e Engenheiros Técnicos. O coordenador adiantou que, no âmbito do apoio por perda de rendimento, foram registados "até agora 3.062 pedidos", metade dos quais decididos.

Por outro lado, socorrendo-se de dados ainda provisórios, destacou que há 374 desalojados (103 famílias) e 130 deslocados (72 famílias), um "universo possível de 175 edifícios, até agora, que estão inabitáveis". Nestes casos, o coordenador reiterou a necessidade de "encontrar respostas", dado tratar-se de casas cuja reconstrução é superior a 10 mil euros. Candidaturas a linha de crédito à tesouraria das empresas somam 905 milhões As 4.310 candidaturas das empresas à linha de crédito à tesouraria criada na sequência do mau tempo somam cerca de 905 milhões de euros (ME), para um montante de mil milhões de euros, anunciou a Estrutura de Missão.