Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 18 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Defesa

Marinha está a monitorizar navio russo que navega há três dias pela costa portuguesa

18 fev, 2026 - 21:42 • Lusa

Navio russo que navega "de sul para norte" ao longo da costa portuguesa está por Nazaré. O acompanhamento de navios russos por parte da Marinha portuguesa tem sido habitual, sobretudo desde o início da guerra na Ucrânia em 2022.

A+ / A-

A Marinha está a monitorizar e acompanhar o navio de pavilhão da Federação Russa SPARTA IV que desde domingo navega "de sul para norte" ao longo da costa portuguesa, estando atualmente ao largo da Nazaré, distrito de Leiria.

Em resposta a questões enviadas pela agência Lusa, a Marinha portuguesa adiantou que "se encontra a monitorizar e acompanhar, com uma unidade naval, o navio mercante de pavilhão da Federação Russa SPARTA IV, desde a sua entrada em águas nacionais (Zona Económica Exclusiva), no passado dia 15 de fevereiro pelas 20h00".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"O navio navega de sul para norte ao longo da costa portuguesa, mantendo-se neste momento ao largo da Nazaré, fora dos corredores de tráfego marítimo, em zonas com profundidades superiores a 3.000 metros", acrescenta o ramo.

De acordo com a Armada, este acompanhamento vai continuar "até que o navio abandone as águas de jurisdição nacional".

O acompanhamento de navios russos por parte da Marinha portuguesa tem sido habitual, sobretudo desde o início da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 18 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)