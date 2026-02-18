Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 18 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo: Metade das habitações expostas não tinha seguro com cobertura de tempestade

18 fev, 2026 - 20:29 • Lusa

Até ao momento, já foram participados 114 mil sinistros, com 42 milhões de euros pagos, indica o presidente da ASF.

A+ / A-

O presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) disse esta quarta-feira que 49% das casas expostas nos concelhos afetados pelo mau tempo não tinham seguro com cobertura de tempestades ou inundações e que já foram participados 114 mil sinistros, com 42 milhões de euros pagos.

Numa audição da ASF no âmbito dos requerimentos apresentados pelo Chega e pelo PS no contexto de intempéries, tempestades, nomeadamente da recente depressão Kristin, Gabriel Bernardino indicou que "cerca de 49% das habitações expostas nos concelhos em estado de calamidade não tinham seguro com cobertura de tempestades e/ou inundações".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Além disso, o responsável adiantou que, segundo cálculos de resseguradores internacionais, as perdas seguradas podem atingir os 600 milhões de euros, sendo 40% relativos a habitação, 24% a comércio e 36% a indústria.

Segundo o presidente da ASF, foram participados aproximadamente 114 mil sinistros até esta terça-feira, relativamente aos quais já foram pagos pelo setor segurador cerca de 42 milhões de euros.

Estragos do mau tempo estão a ser indemnizados sem peritagem muito acima dos mil euros, dizem corretores de seguros

Dúvidas Públicas

Estragos do mau tempo estão a ser indemnizados sem peritagem muito acima dos mil euros, dizem corretores de seguros

Em entrevista à Renascença o porta-voz da APROSE, (...)

"O setor assumiu o compromisso com o Governo de ter 80% das peritagens efetuadas nos 15 dias após a participação do sinistro", disse, acrescentando que estão cerca de 900 peritos no terreno.

Gabriel Bernardino salientou ainda que os dados recolhidos pela ASF relativos à peritagem dos sinistros participados diariamente desde o início da tempestade "mostram que 87% dos sinistros foram objeto de peritagem em menos de 15 dias após a data da participação", sendo que cerca de 20 mil sinistros já foram regularizados ou objeto de adiantamento por parte das empresas de seguros.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou em 15 de fevereiro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 18 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)