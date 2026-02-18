Menos drogas e menos álcool entre os jovens portugueses

18 fev, 2026 - 10:00 • João Maldonado
A Coordenação Nacional para os Comportamentos Aditivos e as Dependências divulgou esta quarta-feira o Sumário Executivo dos Relatórios Anuais para 2024. O documento agrupa a situação do país em matéria de consumo de álcool, de drogas e de toxicodependências.
Com Portugal abaixo da média europeia ao nível do consumo de droga, a canábis surge destacada - também entre os mais novos -, sendo a substância percecionada como mais facilmente adquirível. Com as overdoses a descer, a cocaína é o elemento mais prevalecente.
Ao nível do álcool, os dados indicam que entre os consumidores quase 40% regista um consumo diário ou quase diário de alguma bebida, com prevalência para o vinho. Apesar do aumento da abstinência face a 2017, os indicadores verificam agravamentos nas idades de consumo. Entre os 13 e os 18 anos, segundo este números, mais de metade já ingeriu álcool. 3,5% dizem ter-se embriagado com 13 anos ou menos - a maioria mulheres.
2024 seguiu os indicadores deixados em 2023, verificando-se "quedas das prevalências de consumo de qualquer droga", sendo mesmo atingidos "os níveis mais baixos desde 2015". Tal reforça a "quebra da tendência de aumento verificada nos anos pré-pandémicos. A evolução "ocorreu em ambos os sexos, assistindo-se a um atenuar das diferenças de género entre 2015 e 2024" - com todas as regiões a acompanhar "a tendência nacional de descida das prevalências de consumo".
Os mais recentes dados apresentados (2022) indicam que em Portugal entre os 15 e os 74 anos 11% da população consumiu droga, com prevalência de canábis, cocaína e ecstasy e com maior incidência até aos 34 anos.
Mesmo sendo "um dos países europeus com menores prevalências de consumo recente" e mesmo tendo sido registadas, entre 2017 e 2022, "descidas relevantes do consumo recente e atual de qualquer droga", mantêm-se "idênticas as prevalências de consumo de risco moderado e de risco elevado de canábis na população total" - estando a aumentar o risco elevado entre os mais novos, "em particular nos 15-24 anos".
No contexto escolar, até aos 18 anos, os estudos mais recentes apresentados, entre 2022 e 2024, evidenciam "uma descida generalizada dos consumos face a 2018 e 1019", sendo a canábis a principal fonte de consumo destacada.
Segundo o 'Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco e Droga e outros Comportamentos Aditivos e Dependências (2024)', o consumo de canábis entre os 13 e os 18 anos foi de 3%, com 1 em cada 10 a registar um padrão de consumo diário ou quase diário, "sendo as subidas [de consumo] mais acentuadas a partir dos 15 anos". Neste ponto os consumos continuam a ser "mais expressivos nos rapazes", mas, em relação às raparigas, têm-se esbatido a diferença em termos de prevalência (e não tanto em termos de frequência, onde continuam a ter maior vantagem).
Avançando em termos de idade, dos dados provenientes do 'Comportamentos Aditivos aos 18 anos: inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa' retira-se que com 18 anos já 26% dos inquiridos tinham consumido "qualquer droga", com prevalênica para a canábis, seguindo-se metanfetaminas (com ecstasy incluído).
Neste grupo de respostas 2% apresentaram um "consumo diário de canábis" e cerca de 16% disseram ter tido "experiência recente de problemas relacionados com os consumos", sendo os mais referidos as situações de mal-estar emocial e o envolvimento em relações sexuais desprotegidas. Neste caso, com 18 anos, os consumos continuam a ser também "mais expressivos" nos rapazes, oscilando os consumos regionais entre 25% (no Algarve) e 18% (no Norte na Região Autónoma da Madeira).
Em números mais gerais e que espelham a realidade europeia de experimentação de droga, Portugal surge abaixo da média. Seguindo o 'European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (2024)' 10% da população já experimentou droga (menos do que os 13% da média europeia) e 9% fê-lo através de canábis (menos do que os 12% europeus): a droga que "continua a ser percecionada como de maior acessibilidade".
Quanto à mortalidade relacionada com o consumo, os mais recentes dados do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses registou, em 2024, 438 óbitos "com a presença de substâncias ilícitas e informação da causa da morte". Destes cerca de 15% foram overdoses. Ou seja: 66 mortes com esta causa atribuída. "Apesar da diminuição de overdoses face a 2023 (-18%), os valores dos últimos quatro anos foram os mais altos desde 2009", pode ler-se neste Sumário Executivo.
A cocaína é o elemento mais prevalecente "nas overdoses dos últimos quatro anos", sendo que em 2024 representava 73% dos casos, seguindo-se a metadona (32%) e os opiáceos (30%). Na grande maioria destas overdoses, em 91% dos registos, associado às drogas ilícitas, estavam outras substânicas, como o álcool (36% dos casos). Já as mortes resultantes de infeção por VIH continuam a diminuir - o que acontece desde 2022. Em 2024 foram notificados 108 óbitos nestas circunstâncias.
No ano em análise, em Portugal continental foram abertos 7.506 processos de contraordenação por consumo de drogas: uma diminuição de 29% face a 2023 (sendo o número mais baixo dos últimos 3 anos).
Quanto aos preços médios das drogas apreendidas, "é de assinalar a descida do preço do haxixe pelo terceiro ano consecutivo e a subida dos preços da cocaína e da heroína pelo segundo ano consecutivo". O valor da canábis representou em 2024 o "mais baixo dos últimos 5 anos". Em geral, com exceção do haxixe, "os preços médios das drogas foram tendencialmente inferiores aos de 2015-19". Já o grau de pureza das drogas confiscadas aumentou face a 2023 (exceto na heroína).
De acordo com este dados aglomerados, em 2024 foram identificados 6.871 presumíveis infratores (29% como traficantes e 71% como traficantes-consumidores), tendo sido detidos 4.820 (ou seja, 70%), com natural prevalência das infrações relacionadas com canábis. Pena suspensa foi a medida de condenção mais comum - em 60% dos casos que chegaram a essa fase judicial.
Na rede pública de tratamentos "aumentou pelo quarto ano consecutivo o número de entradas, tanto para drogas como para álcool, com 2024 e 2023 a apresentarem os valores mais altos desde 2015". A cocaína é a droga mais comum entre os que iniciaram tratamento.
Entre os consumidores atuais de álcool, 37% registam "um consumo diário ou quase diário de alguma bebida álcoolica". Deste grupo 30% ingerem diariamente vinhgo, 12% cerveja e 2% bebidas espirituosas.
"Apesar do aumento da abstinência face a 2017, não houve melhorias na maioria dos indicadores. Verificaram-se agravamentos ao nível das idades de início dos consumos, das prevalências do consumo recente e atual, das de embriaguez severa e dos consumos de risco elevado/nocivo e da dependência", lê-se no Sumário Executivo.
O consumo binge (muita quantidade em curto espaço de tempo) e o que resulta em embriaguez registam 10% e 7% respetivamente na faixa entre os 15 e os 74 anos. Contudo, se encurtarmos o grupo em análise para 15-34 anos, as percentagens sobem para 13% e 10%, "sendo mais prevalentes nos homens, embora com um menor rácio nos mais jovens".
Entre os mais novos, no grupo 13-18 anos 58% já havia consumido álcool. Isto segundo o 'Estudo sobre o Consumo de Álcool,Tabaco e Droga e outros Comportamentos Aditivos e Dependências (2024)'. "O consumo atual de bebidas destiladas e de cervejas mantém-se superior ao de vinho, predominando, a seguir aos alcopops [bebdidas misturadas], as cervejas nos mais novos e as bebidas destiladas nos mais velhos", lê-se no relatório.
Com 13 anos ou menos, 3,5% admitiu ter-se "embriagado em idades tão precoces", sendo este tipo de consumo jovem "mais prevalente entre as raparigas do que entre os rapazes, sendo idênticas as prevalências de embriaguez severa em idades tão precoces".
Entre os estudos europeus, o European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (2024) refere que "64% dos alunos portugueses de 16 anos já tinham consumido álcool".
No já referido inquérito anual 'Comportamentos Aditivos aos 18 anos: inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional (2024)', registou-se "pelo segundo ano consecutivo uma descida relevante das prevalências de consumo de bebidas alcoólicas ao longo da vida, atingindo os valores mais baixos desde 2015".
De acordo com estes dados, 77% dos jovens de 18 anos - a maioria mulheres - já tinham ingerido qualquer bebida álcoolica (com 74% a tê-lo feito nos últimos 12 meses). Neste grupo, cerca de 7% declarou ter um consumo diário ou quase diário destas bebidas. "Situações de mal-estar emocional e o envolvimento em relações sexuais desprotegidas" são igualmente referidas como consequência destas práticas. Neste ponto o Alentejo regista os valores mais elevados de consumo e a Região Autónoma da Madeira os mais baixos.
A nível de internamentos hospitalares registaram-se 3.824 "com diagnóstico principal atribuível ao consumo de álcool" - a maioria relacionada com doença alcoólica do fígado (66%) e dependência de álcool (20%). "Pelo terceiro ano consecutivo houve uma descida destes internamentos (-8% face a 2023), atingido o valor mais baixo dos últimos seis anos", lê-se no Sumário publicado esta quarta-feira.
Relativamente ao número de mortes "positivos para o álcool", o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses atribui 883 óbitos em 2024: com 33% a serem atribuídos a "acidente" e 29% a "morte natural".
"Em contraciclo com as diminuições nos dois anos anteriores, em 2024 houve um aumento das mortes por intoxicação alcoólica (+74%), representando o valor mais alto dos últimos três anos ." Entre as 131 vítimas mortais resultantes de acidentes de viação sob a influênica de álcool, 79% eram condutores, 11% peões e 10% passageiros.
A venda a menores destas substâncias alcoólicas desceu pelo terceiro ano consecutivo em 2024, havendo 48 casos em Portugal Continental. Acerca do volume de vendas de bebidas alcoólicas, segundo a Autoridade Tributária venderam-se, em 2024, "cerca de 614.3 milhões de litros de cerveja, 42.1 milhões de litros de outras bebidas fermentadas, 16.6 milhões de litros de produtos intermédios e 8.2 milhões de litros de bebidas espirituosas ". Já o consumo de vinho apontado é de 288 milhões de litros de vinho.
"Após as descidas em 2020 houve uma recuperação posterior, com os valores de 2022 e 2023 a ultrapassarem os níveis pré-pandémicos em quase todos os segmentos de bebidas alcoólicas. Em 2024, as vendas continuaram a aumentar no segmento das cervejas e no das outras bebidas fermentadas, assim como nos vinhos, mas diminuíram no caso das espirituosas e dos produtos intermédios ", pode consultar-se.
No documento é também feita uma descrição do trabalho realizado pelo PARCAD (Plano de Ação para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências) - Horizonte 2024. Neste ponto, refere o Sumário Executivo, a ideia é "promover a capacidade dos cidadãos lidarem com os desafios que o quotidiano lhes coloca nos seus vários contextos de vida, de forma a terem uma exeperiência o mais próxma possível de realização e bem-estar".