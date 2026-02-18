Menos drogas e menos álcool entre os jovens portugueses

Ao nível do álcool, os dados indicam que entre os consumidores quase 40% regista um consumo diário ou quase diário de alguma bebida, com prevalência para o vinho. Apesar do aumento da abstinência face a 2017, os indicadores verificam agravamentos nas idades de consumo. Entre os 13 e os 18 anos, segundo este números, mais de metade já ingeriu álcool. 3,5% dizem ter-se embriagado com 13 anos ou menos - a maioria mulheres.

Com Portugal abaixo da média europeia ao nível do consumo de droga, a canábis surge destacada - também entre os mais novos -, sendo a substância percecionada como mais facilmente adquirível. Com as overdoses a descer, a cocaína é o elemento mais prevalecente.

A Coordenação Nacional para os Comportamentos Aditivos e as Dependências divulgou esta quarta-feira o Sumário Executivo dos Relatórios Anuais para 2024. O documento agrupa a situação do país em matéria de consumo de álcool, de drogas e de toxicodependências.

Consumo de drogas a baixar, tal como as overdoses (mas mais resultantes da cocaína)

2024 seguiu os indicadores deixados em 2023, verificando-se "quedas das prevalências de consumo de qualquer droga", sendo mesmo atingidos "os níveis mais baixos desde 2015". Tal reforça a "quebra da tendência de aumento verificada nos anos pré-pandémicos. A evolução "ocorreu em ambos os sexos, assistindo-se a um atenuar das diferenças de género entre 2015 e 2024" - com todas as regiões a acompanhar "a tendência nacional de descida das prevalências de consumo".

Os mais recentes dados apresentados (2022) indicam que em Portugal entre os 15 e os 74 anos 11% da população consumiu droga, com prevalência de canábis, cocaína e ecstasy e com maior incidência até aos 34 anos.

Mesmo sendo "um dos países europeus com menores prevalências de consumo recente" e mesmo tendo sido registadas, entre 2017 e 2022, "descidas relevantes do consumo recente e atual de qualquer droga", mantêm-se "idênticas as prevalências de consumo de risco moderado e de risco elevado de canábis na população total" - estando a aumentar o risco elevado entre os mais novos, "em particular nos 15-24 anos".

No contexto escolar, até aos 18 anos, os estudos mais recentes apresentados, entre 2022 e 2024, evidenciam "uma descida generalizada dos consumos face a 2018 e 1019", sendo a canábis a principal fonte de consumo destacada.

Segundo o 'Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco e Droga e outros Comportamentos Aditivos e Dependências (2024)', o consumo de canábis entre os 13 e os 18 anos foi de 3%, com 1 em cada 10 a registar um padrão de consumo diário ou quase diário, "sendo as subidas [de consumo] mais acentuadas a partir dos 15 anos". Neste ponto os consumos continuam a ser "mais expressivos nos rapazes", mas, em relação às raparigas, têm-se esbatido a diferença em termos de prevalência (e não tanto em termos de frequência, onde continuam a ter maior vantagem).

Avançando em termos de idade, dos dados provenientes do 'Comportamentos Aditivos aos 18 anos: inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa' retira-se que com 18 anos já 26% dos inquiridos tinham consumido "qualquer droga", com prevalênica para a canábis, seguindo-se metanfetaminas (com ecstasy incluído).

Neste grupo de respostas 2% apresentaram um "consumo diário de canábis" e cerca de 16% disseram ter tido "experiência recente de problemas relacionados com os consumos", sendo os mais referidos as situações de mal-estar emocial e o envolvimento em relações sexuais desprotegidas. Neste caso, com 18 anos, os consumos continuam a ser também "mais expressivos" nos rapazes, oscilando os consumos regionais entre 25% (no Algarve) e 18% (no Norte na Região Autónoma da Madeira).

Em números mais gerais e que espelham a realidade europeia de experimentação de droga, Portugal surge abaixo da média. Seguindo o 'European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (2024)' 10% da população já experimentou droga (menos do que os 13% da média europeia) e 9% fê-lo através de canábis (menos do que os 12% europeus): a droga que "continua a ser percecionada como de maior acessibilidade".

Quanto à mortalidade relacionada com o consumo, os mais recentes dados do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses registou, em 2024, 438 óbitos "com a presença de substâncias ilícitas e informação da causa da morte". Destes cerca de 15% foram overdoses. Ou seja: 66 mortes com esta causa atribuída. "Apesar da diminuição de overdoses face a 2023 (-18%), os valores dos últimos quatro anos foram os mais altos desde 2009", pode ler-se neste Sumário Executivo.

A cocaína é o elemento mais prevalecente "nas overdoses dos últimos quatro anos", sendo que em 2024 representava 73% dos casos, seguindo-se a metadona (32%) e os opiáceos (30%). Na grande maioria destas overdoses, em 91% dos registos, associado às drogas ilícitas, estavam outras substânicas, como o álcool (36% dos casos). Já as mortes resultantes de infeção por VIH continuam a diminuir - o que acontece desde 2022. Em 2024 foram notificados 108 óbitos nestas circunstâncias.

No ano em análise, em Portugal continental foram abertos 7.506 processos de contraordenação por consumo de drogas: uma diminuição de 29% face a 2023 (sendo o número mais baixo dos últimos 3 anos).

Quanto aos preços médios das drogas apreendidas, "é de assinalar a descida do preço do haxixe pelo terceiro ano consecutivo e a subida dos preços da cocaína e da heroína pelo segundo ano consecutivo". O valor da canábis representou em 2024 o "mais baixo dos últimos 5 anos". Em geral, com exceção do haxixe, "os preços médios das drogas foram tendencialmente inferiores aos de 2015-19". Já o grau de pureza das drogas confiscadas aumentou face a 2023 (exceto na heroína).

De acordo com este dados aglomerados, em 2024 foram identificados 6.871 presumíveis infratores (29% como traficantes e 71% como traficantes-consumidores), tendo sido detidos 4.820 (ou seja, 70%), com natural prevalência das infrações relacionadas com canábis. Pena suspensa foi a medida de condenção mais comum - em 60% dos casos que chegaram a essa fase judicial.

Na rede pública de tratamentos "aumentou pelo quarto ano consecutivo o número de entradas, tanto para drogas como para álcool, com 2024 e 2023 a apresentarem os valores mais altos desde 2015". A cocaína é a droga mais comum entre os que iniciaram tratamento.