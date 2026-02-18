Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 18 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

Misericórdia de Macau cede 300 mil euros à União das Misericórdias Portuguesas

18 fev, 2026 - 11:56 • Redação

O donativo foi feito para apoiar as Santas Casas que sofreram danos mais significativos.

A+ / A-

Misericórdia de Macau oferece donativo de 300 mil euros para ajudar "as Santas Casas que foram afetadas e que sofreram danos significativos", em Portugal.

O Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas (UMP) deverá elaborar um regulamento para oficializar o donativo, em conjunto com provedores de outras misericórdias do país.

“Num momento particularmente difícil para várias instituições, esta ajuda representa não apenas um apoio financeiro vital, mas também um sinal profundo de união, fraternidade e compromisso com a missão das Misericórdias.”, diz Manuel Lemos, presidente da UMP.

A Misericórdia de Macau já contribuiu, em 2017, para apoiar as vítimas dos incêndios na região centro do país, e na pandemia de COVID19, com um milhão de máscaras de proteção destinadas às Santas Casas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 18 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)