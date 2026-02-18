Misericórdia de Macau cede 300 mil euros à União das Misericórdias Portuguesas

18 fev, 2026 - 11:56 • Redação
Misericórdia de Macau oferece donativo de 300 mil euros para ajudar "as Santas Casas que foram afetadas e que sofreram danos significativos", em Portugal.
O Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas (UMP) deverá elaborar um regulamento para oficializar o donativo, em conjunto com provedores de outras misericórdias do país.
“Num momento particularmente difícil para várias instituições, esta ajuda representa não apenas um apoio financeiro vital, mas também um sinal profundo de união, fraternidade e compromisso com a missão das Misericórdias.”, diz Manuel Lemos, presidente da UMP.
A Misericórdia de Macau já contribuiu, em 2017, para apoiar as vítimas dos incêndios na região centro do país, e na pandemia de COVID19, com um milhão de máscaras de proteção destinadas às Santas Casas.