Quatro detidos em operações de combate ao tráfico internacional de estupefacientes

18 fev, 2026 - 09:50 • Redação
A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro indivíduos estrangeiros, que transportavam estupefacientes para distribuição. Terão idades entre os 22 e os 73 anos. Duas das detenções ocorreram em flagrante delito, em Portugal. As outras duas tiveram lugar em Madrid, no cumprimento de Mandados de Detenção Europeus.
Um dos detidos, que teria partido de um país da América do Sul, transportava o produto dissimulado em objetos, como bombons, transformadores elétricos e livros cofres. Outro, chegado a Lisboa de um país de África, teria tentado conduzir o produto no interior do organismo.
Em comunicado, a direção nacional da PJ afirma ter sido apreendida cocaína “suficiente para a composição de aproximadamente 108 mil doses individuais”, que seria introduzida nos circuitos ilícitos de distribuição em Portugal.
As investigações prosseguem, no sentido de identificar outros elementos envolvidos nas redes internacionais de tráfico de estupefacientes.