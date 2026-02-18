Que cuidados se deve ter com lareiras e aquecedores? Como aquecer a casa em segurança

Os casos de intoxicação com os gases produzidos por geradores após a tempestade Kristin recordaram os cuidados necessários no aquecimento das casas portuguesas durante o inverno.

Entre lareiras, salamandras, recuperadores de calor, aquecedores, bombas de calor e ar condicionado, todos os equipamentos têm exigências diferentes nos cuidados de segurança.

Lareiras e salamandras

A forma mais tradicional de aquecer uma divisão traz também os riscos mais comuns. Um deles é a inalação de monóxido de carbono, presente nos fumos resultantes da queima da madeira (ou outro combustível). Outro risco é o de incêndio, caso fagulhas ou brasas toquem em materiais inflamáveis.

As salamandras reduzem estes riscos, mas partilham outro: o de queimaduras ao tocar em instrumentos quentes, ou diretamente na salamandra.

Garantir a limpeza e desimpedimento de chaminés é uma forma de prevenir a inalação de monóxido de carbono, tal como fechar as lareiras que não estejam a ser utilizadas — o que ajuda também a evitar um incêndio. Também se devem afastar produtos inflamáveis destas fontes de calor.

Recuperadores de calor

Um recuperador de calor funciona com combustão — de lenha, carvão, “pellets”, ou gás natural —, mas também pode ser elétrico. Tem uma ligação ao exterior, de onde é retirado o ar para a combustão, e pode estar ligado a outras divisões além daquela onde está o equipamento.

É importante garantir a ventilação do espaço onde está o recuperador de calor, para reduzir a possível exposição aos gases tóxicos. Além disso, a porta deve ficar fechada — abrindo-se apenas para abastecer o equipamento com lenha. Também se deve evitar tocar no recuperador.

Aquecedores

Os aquecedores, sejam a gás, óleo ou eletricidade, trazem riscos diferentes. O mais óbvio está relacionado com a fonte de energia, a eletricidade — é necessária atenção às ligações elétricas, e evitar ligar estes equipamentos a extensões.

Um aquecedor não deve ser colocado perto de materiais inflamáveis, como cortinas ou sofás, necessitando de ar a circular à sua volta. Deve ainda ser desligado quando se sai de casa, e a limpeza deve assegurar que não há pó acumulado.

Geradores

O potencial perigo de um gerador tornou-se evidente nas últimas semanas, com dezenas de casos de intoxicação após a passagem da tempestade Kristin.

Segundo as recomendações da Direção-Geral de Saúde, caso se utilize um gerador para alimentar algum equipamento de energia, o gerador não deve estar num espaço fechado, nem com janelas e portas abertas.

O gerador deve estar afastado pelo menos seis metros do edifício, com o tubo de escape apontado na direção oposta do edifício (tendo em conta a direção do vento).

Bombas de calor e ar condicionado

Em ambos os casos, os cuidados estão relacionados com a necessidade de limpeza de filtros, lâminas e radiadores para se retirar o pó e evitar o aparecimento de fungos — que seriam transmitidos para o ar enviado para o interior das divisões.