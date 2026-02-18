Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 19 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

Reaberta estrada para Ereira em Montemor-o-Velho após vários dias isolada

18 fev, 2026 - 23:59 • Lusa

Localidade do concelho de Montemor-o-Velho que esteve isolada vários dias devido às cheias, sendo a alternativa o transporte por barco. A Câmara de Montemor-o-Velho recomendou, ainda assim, uma "condução prudente", realçando que podem "existir zonas com sujidade ou piso irregular".

A+ / A-

A circulação na Estrada Municipal 601 (EM601) que dá acesso a Ereira, localidade do concelho de Montemor-o-Velho que esteve isolada vários dias devido às cheias, foi restabelecida, adiantou a autarquia na noite desta quarta-feira.

"Foi reaberta à circulação a Estrada Municipal 601, no troço entre a Ponte de Verride e a Ereira. Esta reabertura permite restabelecer a ligação por via terrestre à localidade, após vários dias de condicionamento", pode ler-se na nota na rede social Facebook da autarquia de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Câmara de Montemor-o-Velho recomendou, ainda assim, uma "condução prudente", realçando que podem "existir zonas com sujidade ou piso irregular".

"Consulte sempre o mapa atualizado das vias condicionadas antes de se deslocar", indicou ainda na mesma nota.

“Se rebentar alguma coisa, então é que ficamos aqui”: Ereira, a “ilha” do Mondego

Mau tempo

“Se rebentar alguma coisa, então é que ficamos aqui”: Ereira, a “ilha” do Mondego

A estrada desapareceu debaixo da água e, com ela, (...)

A localidade de Ereira esteve isolada por via terrestre vários dias devido às cheias no vale do Mondego, sendo a alternativa o transporte por barco.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou a 15 de fevereiro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 19 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)