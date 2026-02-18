Reaberta estrada para Ereira em Montemor-o-Velho após vários dias isolada

18 fev, 2026 - 23:59 • Lusa
A circulação na Estrada Municipal 601 (EM601) que dá acesso a Ereira, localidade do concelho de Montemor-o-Velho que esteve isolada vários dias devido às cheias, foi restabelecida, adiantou a autarquia na noite desta quarta-feira.
"Foi reaberta à circulação a Estrada Municipal 601, no troço entre a Ponte de Verride e a Ereira. Esta reabertura permite restabelecer a ligação por via terrestre à localidade, após vários dias de condicionamento", pode ler-se na nota na rede social Facebook da autarquia de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra.
A Câmara de Montemor-o-Velho recomendou, ainda assim, uma "condução prudente", realçando que podem "existir zonas com sujidade ou piso irregular".
"Consulte sempre o mapa atualizado das vias condicionadas antes de se deslocar", indicou ainda na mesma nota.
Mau tempo
A localidade de Ereira esteve isolada por via terrestre vários dias devido às cheias no vale do Mondego, sendo a alternativa o transporte por barco.
Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.
A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou a 15 de fevereiro.