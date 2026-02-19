ASAE instaura dois processos-crime por venda de telhas acima do valor

A ASAE instaurou dois processos-crime por venda de telhas acima do valor afixado nos concelhos da Batalha (Leiria) e Coimbra, indicou esta quinta-feira a autoridade, que tem realizado várias ações de fiscalização nas zonas afetadas pelas tempestades.

Em comunicado, a ASAE revelou que tem realizado ações de fiscalização, vigilância e acompanhamento nos concelhos afetados pelo mau tempo, tendo sido identificadas "perdas significativas de alimentos resultantes da quebra de cadeia de frio em diversos concelhos".

A cadeia de frio é um sistema que mantém produtos perecíveis (alimentos, medicamentos, vacinas) a temperaturas controladas, desde a sua produção até ao consumidor final.

Segundo o comunicado, também foram identificados danos "estruturais graves" em estabelecimentos e falhas prolongadas de água e energia, que condicionaram o funcionamento das atividades económicas.

A ASAE está nas regiões mais afetadas desde 30 de janeiro, tendo realizado 630 ações para aconselhar e fiscalizar os operadores económicos, bem como prevenir o surgimento de problemas mais graves decorrentes da falta de energia e água.