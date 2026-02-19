Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 19 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Aumento do número de vítimas apoiadas pela APAV pode indiciar aumento da criminalidade

19 fev, 2026 - 09:02 • Jaime Dantas

A hipótese "não é clara" mas será verificada num inquérito de vitimização a realizar em breve. Para Carla Ferreira da Associação de Apoio à Vítima diz que os dados demonstram "certamente uma maior consciência das pessoas relativamente aos serviços de apoio".

A+ / A-

O amento da criminalidade é um dos fatores que podem explicar o aumento do número de vítimas apoiadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), admite a associação à Renascença.

Essa hipótese "ainda não é clara", ressalva a técnica da assessora técnica da direção da APAV, Carla Ferreira, mas será possível establecer uma correlação quando saírem os resultados "do primeiro inquérito nacional de vitimização em Portugal", que será realizado em breve.

Em 2025, a APAV apoiou mais de 18.500 pessoas, o número mais alto desde 2020. A maioria das delas são mulheres vítimas de violência doméstica.

Para Carla Ferreira, este dado demonstra "certamente uma maior consciência das pessoas relativamente aos serviços de apoio a que têm direito face a uma existência de um crime".

"Falarmos sobre o assunto também motiva mais pedidos de ajuda", diz.

A responsável alerta ainda para "alguns fenómenos em contexto online que levam levam a situações do controlo que nos lembram um bocadinho a lógica da masculinidade tóxica e a discriminação".

"Vemos a propagação por pessoas com muitos seguidores que acabam por ter um peso significativo no algoritmo e que expressaram as suas opiniões relativamente ao papel da mulher, que pode levar à normalização de comportamentos que depois, na verdade, são situações violentas". alerta Carla Ferreira.

Tudo isto junto aos comportamentos a que tantos jovens assistem no dia-a-dia, são a "semente" para tornar normais comportamentos violentos, o que reforça a necessidade de prevenção em todas as idades, recomenda a especialista.

"Não importa se a relação em que isto está a acontecer, se é no namoro, se é no casamento, se é na parentalidade, é o tipo de comportamento que se normaliza, ou seja, o controlo passar a ser normativo, eu ter acesso às palavras passe do meu parceiro ou da minha parceira a ser normativo", remata.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 19 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)