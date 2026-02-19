Aumento do número de vítimas apoiadas pela APAV pode indiciar aumento da criminalidade

O amento da criminalidade é um dos fatores que podem explicar o aumento do número de vítimas apoiadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), admite a associação à Renascença.

Essa hipótese "ainda não é clara", ressalva a técnica da assessora técnica da direção da APAV, Carla Ferreira, mas será possível establecer uma correlação quando saírem os resultados "do primeiro inquérito nacional de vitimização em Portugal", que será realizado em breve.

Em 2025, a APAV apoiou mais de 18.500 pessoas, o número mais alto desde 2020. A maioria das delas são mulheres vítimas de violência doméstica.

Para Carla Ferreira, este dado demonstra "certamente uma maior consciência das pessoas relativamente aos serviços de apoio a que têm direito face a uma existência de um crime".

"Falarmos sobre o assunto também motiva mais pedidos de ajuda", diz.

A responsável alerta ainda para "alguns fenómenos em contexto online que levam levam a situações do controlo que nos lembram um bocadinho a lógica da masculinidade tóxica e a discriminação".

"Vemos a propagação por pessoas com muitos seguidores que acabam por ter um peso significativo no algoritmo e que expressaram as suas opiniões relativamente ao papel da mulher, que pode levar à normalização de comportamentos que depois, na verdade, são situações violentas". alerta Carla Ferreira.

Tudo isto junto aos comportamentos a que tantos jovens assistem no dia-a-dia, são a "semente" para tornar normais comportamentos violentos, o que reforça a necessidade de prevenção em todas as idades, recomenda a especialista.

"Não importa se a relação em que isto está a acontecer, se é no namoro, se é no casamento, se é na parentalidade, é o tipo de comportamento que se normaliza, ou seja, o controlo passar a ser normativo, eu ter acesso às palavras passe do meu parceiro ou da minha parceira a ser normativo", remata.