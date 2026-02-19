Barco de pesca português abandonado afunda-se em Vigo

O naufrágio de um barco de pesca português abandonado, que se encontrava atracado no cais de Bouzas, em Vigo, mobilizou vários recursos portuários e levou à instalação de barreiras de contenção da poluição, adiantaram hoje as autoridades espanholas.

Fontes portuárias indicaram que, após o naufrágio, foram acionados recursos como a Polícia Portuária, pessoal de manutenção da Segem, equipa de sustentabilidade portuária e o presidente da Autoridade Portuária, Carlos Botana, que esteve presente no local.

Como é procedimento padrão nestes casos, o porto instalou barreiras de contenção da poluição na zona do naufrágio após detetar iridescência proveniente do combustível do barco afundado.

No entanto, a situação está controlada e não ocorreu nenhum derrame significativo, segundo a Autoridade Portuária.

Um guindaste foi também enviado para a zona e tentará colocar novamente a flutuar o barco de pesca com a ajuda de mergulhadores.