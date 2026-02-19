Colapso de antiga mina na origem de abatimento do piso de uma estrada em Gondomar

O abatimento do piso na Rua da Igreja, em Fânzeres, no concelho de Gondomar, resultou do colapso da parte superior de uma antiga mina que atravessa aquele arruamento e não há previsão para reabrir, revelou esta quinta-feira o município.

A rua está fechada ao trânsito desde a meia-noite de quarta-feira.

Segundo o município, a situação "apresenta elevada complexidade técnica, envolvendo a necessidade de intervenção por parte de profissionais especializados e a avaliação das condições de estabilidade de um edifício contíguo à zona afetada".

Assinala a autarquia do distrito do Porto que "enquanto decorrerem os trabalhos de análise e definição da solução técnica mais adequada, a via mantém-se interdita ao trânsito", assumindo, por isso, que "não há previsão para reabrir ao trânsito".

O executivo indica ainda que estão definidas e devidamente sinalizadas alternativas de circulação, de forma a minimizar os constrangimentos para moradores e utilizadores da via.

