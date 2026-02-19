Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 19 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

Colapso de antiga mina na origem de estrada que abateu em Gondomar

19 fev, 2026 - 22:01 • Lusa

A situação "apresenta elevada complexidade técnica" e a rua vai continuar encerrada, indica a autarquia.

A+ / A-

O abatimento do piso na Rua da Igreja, em Fânzeres, no concelho de Gondomar, resultou do colapso da parte superior de uma antiga mina que atravessa aquele arruamento e não há previsão para reabrir, revelou esta quinta-feira o município.

A rua está fechada ao trânsito desde a meia-noite de quarta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o município, a situação "apresenta elevada complexidade técnica, envolvendo a necessidade de intervenção por parte de profissionais especializados e a avaliação das condições de estabilidade de um edifício contíguo à zona afetada".

Assinala a autarquia do distrito do Porto que "enquanto decorrerem os trabalhos de análise e definição da solução técnica mais adequada, a via mantém-se interdita ao trânsito", assumindo, por isso, que "não há previsão para reabrir ao trânsito".

O executivo indica ainda que estão definidas e devidamente sinalizadas alternativas de circulação, de forma a minimizar os constrangimentos para moradores e utilizadores da via.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou no domingo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 19 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)