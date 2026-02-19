Dentro de duas semanas as comunicações móveis estarão a funcionar a 100% nas zonas atingidas pelos temporais, afirmou esta quinta-feira o ministro das Infraestruturas, em entrevista à CNN Portugal.



Miguel Pinto Luz avança um prazo depois de, na quarta-feira, ter reunido com as operadoras e com a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), o regulador do setor.

Entretanto, serão distribuídos 5.000 cartões de roaming para as populações afetadas pelo “apagão” na rede móvel.

“Nós acreditamos que dentro de duas semanas teremos 100% da rede móvel a funcionar, mas até lá serão distribuídos cerca de 5.000 eSIMs de roaming, que funcionarão em todas as redes de forma transparente nas zonas de maior criticidade onde a rede está a ser mais difícil de repor, por questões energéticas ou por outras”, declarou Miguel Pinto Luz.