  • 20 fev, 2026
“Dentro de duas semanas teremos 100% da rede móvel a funcionar”

19 fev, 2026 - 22:43 • Ricardo Vieira

Ministro Miguel Pinto Luz avança prazo após reunião com as operadoras. Entretanto, serão distribuídos 5.000 cartões de roaming para as populações afetadas pelo “apagão” na rede móvel.

Dentro de duas semanas as comunicações móveis estarão a funcionar a 100% nas zonas atingidas pelos temporais, afirmou esta quinta-feira o ministro das Infraestruturas, em entrevista à CNN Portugal.

Miguel Pinto Luz avança um prazo depois de, na quarta-feira, ter reunido com as operadoras e com a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), o regulador do setor.

Entretanto, serão distribuídos 5.000 cartões de roaming para as populações afetadas pelo “apagão” na rede móvel.

“Nós acreditamos que dentro de duas semanas teremos 100% da rede móvel a funcionar, mas até lá serão distribuídos cerca de 5.000 eSIMs de roaming, que funcionarão em todas as redes de forma transparente nas zonas de maior criticidade onde a rede está a ser mais difícil de repor, por questões energéticas ou por outras”, declarou Miguel Pinto Luz.

Autarca de Leiria pede "mais controlo" para empresas como a E-Redes: "Parecem intocáveis"

De acordo com o governante, esta quinta-feira havia cerca de 27 mil clientes sem rede móvel nas zonas afetadas pelas tempestades.

Em relação ao abastecimento de eletricidade, o ministro das Infraestruturas admite que ainda vai demorar semanas a normalizar a situação.

“Pensamos que nas próximas semanas vamos conseguir repor esses clientes da E-Redes com eletricidade”, declarou.

Cerca de 6.500 clientes da E-Redes nas localidades afetadas pela depressão Kristin, que passou pelo continente em 28 de janeiro, continuavam pelas 7h00 desta quinta-feira sem energia elétrica, informou a empresa.

