19 fev, 2026 - 22:43 • Ricardo Vieira
Dentro de duas semanas as comunicações móveis estarão a funcionar a 100% nas zonas atingidas pelos temporais, afirmou esta quinta-feira o ministro das Infraestruturas, em entrevista à CNN Portugal.
Miguel Pinto Luz avança um prazo depois de, na quarta-feira, ter reunido com as operadoras e com a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), o regulador do setor.
Entretanto, serão distribuídos 5.000 cartões de roaming para as populações afetadas pelo “apagão” na rede móvel.
“Nós acreditamos que dentro de duas semanas teremos 100% da rede móvel a funcionar, mas até lá serão distribuídos cerca de 5.000 eSIMs de roaming, que funcionarão em todas as redes de forma transparente nas zonas de maior criticidade onde a rede está a ser mais difícil de repor, por questões energéticas ou por outras”, declarou Miguel Pinto Luz.
De acordo com o governante, esta quinta-feira havia cerca de 27 mil clientes sem rede móvel nas zonas afetadas pelas tempestades.
Em relação ao abastecimento de eletricidade, o ministro das Infraestruturas admite que ainda vai demorar semanas a normalizar a situação.
“Pensamos que nas próximas semanas vamos conseguir repor esses clientes da E-Redes com eletricidade”, declarou.
Cerca de 6.500 clientes da E-Redes nas localidades afetadas pela depressão Kristin, que passou pelo continente em 28 de janeiro, continuavam pelas 7h00 desta quinta-feira sem energia elétrica, informou a empresa.