Saúde

"Desafio do Paracetamol". É preciso alertar para os riscos, defendem médicos e farmacêuticos

19 fev, 2026 - 13:34 • Jaime Dantas

"Desafio do paracetamol" incentiva jovens a ingerir grandes quantidades do medicamento, algo que pode ter como consequência "a necessidade de transplante hepático ou a morte", alerta o presidente da Associação de Medicina Geral de Familiar.

Médicos e farmacêuticos podem ter um papel determinante na prevenção de comportamentos de risco para a saúde. É o que defendem esta quinta-feira o presidente da Associação de Medicina Geral e Familiar (APMGF) e o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, depois de emitido um alerta da Ordem para o "desafio do paracetamol".

À Renascença, o presidente da APMGF, Nuno Jacinto, classifica o desafio "um disparate" e alerta para as consequências.

"Um desafio numa lógica de desafiar os limites do nosso corpo não faz qualquer sentido. O paracetamol em doses excessivas pode ter efeitos adversos muito graves, nomeadamente a nível do fígado, que podem levar mesmo à necessidade de transplante hepático ou à morte da pessoa envolvida", reforça.

O clínico pede a quem tenha ingerido qualquer tipo de medicamento acima da dose recomendada que "não fique à espera e a tentar aguentar o máximo possível e tente procurar cuidados médicos".

Estes alertas são os mesmos que já são dados em consulta pelos médicos, ressalva Nuno Jacinto, destacando ainda o papel dos profissionais "de todas as especialidades" na prevenção deste tipo de comportamentos.

"No caso dos jovens essa é sempre uma preocupação que quem faz consulta, perceber qual é o contacto de cada um deles com esta questão das redes sociais, como é feita a utilização, perceber se está alerta para os riscos, na seleção da informação correta e também desmistificar algumas ideias", explica.

O bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, que emitiu um alerta para o perigo do desafio do paracetamol, também apela aos profissionais das farmácias para alertar para os riscos das altas doses de medicamentos.

"Os farmacêuticos comunitários podem ter um papel muito importante a dar informação correta relativamente ao uso do Paracetamol e alertar as famílias sobre os riscos do medicamento que muitas vezes é percecionado como inócuo, mas como qualquer outro efeitos adversos", diz.

Apesar destes riscos, o bastonário não defende restrições ao acesso do medicamento já que os riscos da toma excessiva estão associados a qualquer fármaco. "Qualquer medicamento tem efeitos adversos e o que é importante é que se eduque a população em geral e os jovens em particular a utilizar os medicamentos de forma responsável e criteriosa", remata.

