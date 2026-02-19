Ouvir
Dois sismos de magnitude 4.1 em dois minutos com epicentro no distrito de Lisboa

19 fev, 2026 - 12:18 • Diogo Camilo

Os alertas foram dados às 12h14 e 12h16 de Portugal Continental. Epicentro foi registado junto a Alenquer, com profundidades de 2 e 15 quilómetros.

[em atualização]

Dois sismos de magnitude 4.1 na escala de Richter foram sentidos esta quinta-feira na região de Lisboa, no espaço de dois minutos.

O alerta foi dado às 12h14 e 12h16 de Portugal Continental. Epicentro do primeiro foi registado junto a Alenquer e uma profundidade de 15 quilómetros. O segundo aconteceu dois minutos depois e com profundidade de 2 quilómetros.

Os epicentros dos dois sismos ficam separados por apenas 3,8 quilómetros.

Testemunhos relatam que os sismos foram sentidos também no distritos de Leiria, Santarém e Coimbra.

Os sismos foram registados pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) e pelo Instituto Geográfico Nacional de Espanha (IGN).

Em comunicado, o IPMA refere que o epicentro do primeiro sismo "se localizou a cerca de 4 km a Oeste-Noroeste de Alenquer".

"A localização do epicentro de um sismo é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas. Agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes", acrescenta o IPMA.

Para já, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) avança que “não há registo de danos pessoais ou materiais até ao momento” e lembra o que fazer durante e depois de um sismo.

