Dois sismos de magnitude 4.1 em dois minutos com epicentro no distrito de Lisboa

Dois sismos de magnitude 4.1 na escala de Richter foram sentidos esta quinta-feira na região de Lisboa, no espaço de dois minutos.

O alerta foi dado às 12h14 e 12h16 de Portugal Continental. O epicentro do primeiro foi registado junto a Alenquer e a uma profundidade de 15 quilómetros. O segundo aconteceu dois minutos depois e com profundidade de 2 quilómetros.

Os epicentros dos dois sismos ficam separados por apenas 3,8 quilómetros.

À Renascença, o autarca de Alenquer, João Nicolau adianta que os dois abalos foram bem sentidos na cidade. As escolas foram evacuadas, assim como os Paços do Concelho e estão em avaliação os eventuais danos materiais provocados pelo sismo.

"Até ao momento não temos conhecimento de danos físicos. Temos conhecimento de algumas casas que sofreram alguns danos, que já estavam em mau estado devido às últimas tempestades", afirma, referindo-se a muros caídos.

Em Arruda dos Vinhos, escolas e centros de saúde foram evacuados e a autarquia está no local para avaliar eventuais danos.