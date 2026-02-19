"Droga do riso". PSP apreende mais de 3.600 botijas em Matosinhos

A PSP apreendeu 3.693 botijas de óxido nitroso, também conhecido como "droga do riso" ou "gás hilariante", no concelho de Matosinhos, no Porto.

Num comunicado divulgado esta quinta-feira, 123 boquilhas e outras 120 unidades de "vaper smoke" de vários sabores foram apreendidas no âmbito de uma operação de repressão ao consumo de substâncias proibidas.

As autoridades alertam que o consumo de óxido nitroso ou protóxido de azoto (N2O), uma droga popular em festas, pode provocar sérios danos no sistema imunitário, alterações na memória e outros danos neurológicos.

Na ação de fiscalização a 4 de fevereiro, foram identificadas duas pessoas, um cidadão português e outro de nacionalidade espanhola.

"O consumo tem vindo a ser identificado, nos últimos tempos, em contexto recreativo pelos seus efeitos euforizantes, analgésicos e ansiolíticos, acompanhados por uma alteração sensorial da perceção do espaço e tempo e distúrbio da coordenação motora", indicou a PSP.

Este gás "inodoro e incolor" é uma substância psicoativa que tem sido alvo de uma fiscalização mais atenta desde abril de 2021, explicou a PSP.

"Pelo facto de ser facilmente acessível, em balões ou cartuchos vendidos para culinária, torna-o num produto muito procurado em contexto de diversão.