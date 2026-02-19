​Estragos nas escolas. Mau tempo afeta 81 agrupamentos e mais de 32 mil alunos

O mau tempo que se fez sentir em Portugal nas últimas semanas provocou estragos em 81 agrupamentos e escolas não agrupadas. O número é avançado pelo movimento Missão Escola Pública (MEP).

A Renascença teve acesso ao inquérito lançado pelo MEP no dia 15 de fevereiro e, até ao momento, recebeu 115 respostas, o que representa cerca de 15% dos agrupamentos e escolas não agrupadas em Portugal.

De acordo com as respostas, 81 agrupamentos/escolas não agrupadas declaram ter sido afetadas pelo mau tempo, sendo os danos mais frequentes infiltrações significativas, queda de árvores ou muros, danos em coberturas e/ou estruturas e inundações em salas ou outros espaços. Há ainda registo de danos elétricos, em equipamentos informáticos e constrangimentos nos acessos exteriores em cerca de 18% das escolas impactadas.

As escolas das regiões Centro e Lisboa e Vale do Tejo foram as mais afetadas.

Ainda de acordo com o MEP, 32.700 alunos foram diretamente atingidos pelos danos registados nas escolas, mas o movimento estima que o impacto possa abranger aproximadamente 90 mil alunos.

157 escolas total ou parcialmente fechadas

Os danos obrigaram ao encerramento total ou parcial em 157 escolas, correspondendo ao encerramento total de 22 agrupamentos e quatro encerramentos parciais.

O principal motivo para fechar portas foi a determinação preventiva das autoridades, seguida falha de energia elétrica e a falha de comunicações, indica o estudo do MEP.

Nas escolas afetadas pelo mau tempo, algumas adotaram medidas de compensação, tais como ajustamento da planificação, reprogramação das avaliações ou reforço do apoio educativo. Alguns estabelecimentos de ensino optaram por apoio pedagógico à distância/aulas online, mas outros declaram não ter conseguido implementar estas medidas por falta de energia e/ou de comunicações.

Dos 81 agrupamentos que responderam ao inquérito do MEP, 43% declara que as reparações necessárias estão previstas, mas ainda não começaram. Já quase 40% afirmam que as intervenções já estão em curso. Oito agrupamentos declaram que as reparações necessárias já estão concluídas.

Dos 115 agrupamentos/escolas não agrupadas, a esmagadora maioria considera que, neste momento, apesar dos estragos, há condições para garantir o normal funcional dos estabelecimentos de ensino.

Ainda assim, há três que declaram o contrário, um porque o agrupamento está totalmente encerrado e dois porque observam encerramento de algumas instalações.