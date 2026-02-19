GNR desmantelou rede de tráfico de droga e deteve 20 pessoas

No âmbito de uma investigação que durava há cerca de dois anos e durante uma megaoperação policial, a Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve três mulheres e 17 homens, com idades entre os 20 e os 55 anos.

Esta quinta-feira, em comunicado, a GNR indica que no decurso da operação, foi dado cumprimento a 14 mandados de detenção fora de flagrante delito, incluindo um mandado de detenção europeu executado pelas autoridades espanholas, designadamente pela Guardia Civil, tendo ainda sido detidos seis homens em flagrante delito.

Segundo a GNR, no decorrer da ação, foi também dado cumprimento a 21 mandados de busca domiciliária e 17 mandados de busca não domiciliária, das quais quatro foram cumpridas em território espanhol (três domiciliárias e uma não domiciliária), culminando na apreensão de diverso material.

Foram apreendidas 116.509 doses de haxixe, 440 de canábis, 5.597 de cocaína, 41 comprimidos de MDMA, 2,4 gramas de cetamina, 95.000 euros em numerário, 141 munições de variado calibre, 39 telemóveis e 10 balanças de precisão.

Também foram apreendidas 10 viaturas, sete armas brancas, cinco câmaras CCTV, quatro armas de fogo, duas armas de ar comprimido, duas armas elétricas, uma caixa de artigos pirotécnicos (petardos), uma máquina de contar dinheiro e diversos artigos de ourivesaria em ouro e pedras preciosas.