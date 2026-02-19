Jovem acusado de instigar massacres no Brasil "não é um monstro", diz advogado de defesa

19 fev, 2026 - 13:34 • Lusa
O advogado do jovem acusado de ter instigado massacres em escolas no Brasil, incluindo um em que morreu uma adolescente, disse esta quinta-feira que o seu cliente não é um monstro e nega papel de liderança atribuído pela acusação.
Em declarações aos jornalistas no final da sessão, à saída do Tribunal da Feira, no distrito de Aveiro, o advogado, Carlos Duarte, disse que a estratégia da defesa passa por demonstrar que o arguido, de 18 anos, "não é um monstro que vem retratado, pelo menos na acusação", e tem as virtudes e defeitos próprios da sua idade.
"Quem tem filhos sabe perfeitamente que é muito fácil nós criticarmos e apelidarmos de monstro, de que os nossos filhos nunca fariam isto, com a educação certa nunca fariam isto. O que eu vos posso garantir é que a família prestou os melhores cuidados ao Miguel e que em termos educacionais nada tem a apontar", disse o causídico.
A defesa do jovem nega ainda o papel de liderança que lhe é atribuído pela investigação.
"É certo que estamos convictos que iremos demonstrar que o Miguel nunca liderou nenhum movimento, nunca liderou nenhum grupo, fez parte de algum grupo, mas efetivamente nunca liderou esse grupo", disse Carlos Duarte.
Numa das situações, um rapaz de 15 anos invadiu um(...)
A audiência de julgamento está a decorrer com exclusão de publicidade, ou seja, à porta fechada, sem a presença de público e da comunicação social, por estarem em causa crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual.
Durante a primeira sessão, o arguido optou por não prestar declarações perante o Tribunal, tendo sido ouvidas as declarações prestadas pelo mesmo no primeiro interrogatório judicial, quando foi detido em maio de 2024.
A sessão foi interrompida pouco antes das 13h00 e será retomada no dia 26 de manhã, com a audição de três inspetores da Polícia Judiciária, estando marcada para a tarde a audição de testemunhas do Brasil.
O arguido, que está em prisão preventiva desde que foi detido em maio de 2024, está acusado na modalidade de instigação, de um crime de homicídio qualificado, seis tentativas de homicídio e três de morte e maus tratos de animal de companhia.
Responde também por um crime de instigação pública a um crime, um de apologia pública de um crime, um de associação criminosa, 224 de pornografia de menores, incluindo 18 agravados, um de incitamento ou ajuda ao suicídio agravado, quatro de coação agravada e um de discriminação e incitamento ao ódio e à violência.
O jovem é suspeito de liderar um grupo na rede social Discord, no qual incitava adolescentes à prática, com transmissão em direto, de atos violentos contra si próprios, outras pessoas e animais de estimação.
Explicador Renascença
O jovem criou e coordenava um grupo na aplicação D(...)
Entre estes, está a instigação de quatro massacres em escolas no Brasil, incluindo o que ficou conhecido como o Massacre de Sapopemba, em São Paulo, no qual um adolescente de 16 anos matou a tiro uma colega de 17 e feriu outros três estudantes, em 23 de outubro de 2023.
Os restantes três foram travados pelas autoridades antes de acontecerem e os seus eventuais autores teriam 12, 13 e 14 anos.
Segundo o Ministério Público, o jovem residente em Santa Maria da Feira terá ainda, no mesmo grupo, planeado o homicídio de um sem-abrigo em São Paulo, em fevereiro de 2024, e incentivado e permitido a transmissão em direto de maus tratos a animais, bem como a automutilações dos adolescentes.
O objetivo dos autores dos atos seria obterem reconhecimento do jovem e subirem na hierarquia da comunidade "online".
Algumas menores terão sido coagidas a praticar os atos depois de terem sido ludibriadas a enviarem fotografias íntimas.
O grupo, com presença noutras plataformas, terá igualmente servido para o suspeito partilhar pornografia de menores e difundir conteúdos de ódio contra pessoas homossexuais e negras, tendo chegado a partilhar imagens suas com uma farda nazi e uma caçadeira.
Aliciamento sexual de crianças e adolescentes