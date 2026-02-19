Jovem acusado de instigar massacres no Brasil "não é um monstro", diz advogado de defesa

O advogado do jovem acusado de ter instigado massacres em escolas no Brasil, incluindo um em que morreu uma adolescente, disse esta quinta-feira que o seu cliente não é um monstro e nega papel de liderança atribuído pela acusação. Em declarações aos jornalistas no final da sessão, à saída do Tribunal da Feira, no distrito de Aveiro, o advogado, Carlos Duarte, disse que a estratégia da defesa passa por demonstrar que o arguido, de 18 anos, "não é um monstro que vem retratado, pelo menos na acusação", e tem as virtudes e defeitos próprios da sua idade. "Quem tem filhos sabe perfeitamente que é muito fácil nós criticarmos e apelidarmos de monstro, de que os nossos filhos nunca fariam isto, com a educação certa nunca fariam isto. O que eu vos posso garantir é que a família prestou os melhores cuidados ao Miguel e que em termos educacionais nada tem a apontar", disse o causídico. A defesa do jovem nega ainda o papel de liderança que lhe é atribuído pela investigação. "É certo que estamos convictos que iremos demonstrar que o Miguel nunca liderou nenhum movimento, nunca liderou nenhum grupo, fez parte de algum grupo, mas efetivamente nunca liderou esse grupo", disse Carlos Duarte.

A audiência de julgamento está a decorrer com exclusão de publicidade, ou seja, à porta fechada, sem a presença de público e da comunicação social, por estarem em causa crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual. Durante a primeira sessão, o arguido optou por não prestar declarações perante o Tribunal, tendo sido ouvidas as declarações prestadas pelo mesmo no primeiro interrogatório judicial, quando foi detido em maio de 2024. A sessão foi interrompida pouco antes das 13h00 e será retomada no dia 26 de manhã, com a audição de três inspetores da Polícia Judiciária, estando marcada para a tarde a audição de testemunhas do Brasil. O arguido, que está em prisão preventiva desde que foi detido em maio de 2024, está acusado na modalidade de instigação, de um crime de homicídio qualificado, seis tentativas de homicídio e três de morte e maus tratos de animal de companhia.

Responde também por um crime de instigação pública a um crime, um de apologia pública de um crime, um de associação criminosa, 224 de pornografia de menores, incluindo 18 agravados, um de incitamento ou ajuda ao suicídio agravado, quatro de coação agravada e um de discriminação e incitamento ao ódio e à violência. O jovem é suspeito de liderar um grupo na rede social Discord, no qual incitava adolescentes à prática, com transmissão em direto, de atos violentos contra si próprios, outras pessoas e animais de estimação.