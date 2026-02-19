Jovem turista desaparece após mergulhar na praia da Arrifana, em Aljezur

Um jovem turista estrangeiro desapareceu esta quinta-feira no mar, após ter mergulhado na praia da Arrifana em Aljezur, no Algarve, e está a ser procurado pelas autoridades, disse fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O acidente ocorreu ao fim da manhã, quando o jovem que estaria a banhos, acompanhado por um amigo, deixou de ser visto junto à rebentação naquela praia algarvia, disse à Lusa o Capitão do Porto de Lagos, Hugo da Guia.

Segundo o também Comandante Local da Polícia Marítima, o jovem estrangeiro "na casa dos 20 anos", terá sido arrastado pela corrente.

Após o alerta as autoridades marítimas iniciaram de imediato as buscas por terra, mar e ar, com o auxílio da embarcação da Estação Salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos e de um "drone" dos Bombeiros Voluntários de Aljezur.

Segundo Hugo da Guia foi também acionado um helicóptero da Força Aérea Portuguesa para as operações de busca e salvamento.