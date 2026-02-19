Mau tempo: Circulação ferroviária na Linha de Cascais retomada em via dupla

A circulação ferroviária na Linha de Cascais foi retomada na quarta-feira em via dupla, com reposição gradual dos serviços, podendo ainda verificar-se alguns constrangimentos, segundo a CP – Comboios de Portugal.

Numa nota divulgada na rede social Facebook, a transportadora adianta que até à normalização dos horários, a oferta será reforçada em hora de ponta, com comboios de 15 em 15 minutos, com paragem em todas as estações.

Fora destas horas, os comboios, que também efetuarão paragem em todas as estações, terão partida da sua estação de origem a cada 30 minutos.

Na sequência do mau tempo das últimas semanas em Portugal continental, a circulação de comboios na Linha de Cascais estava a ser feita com alterações nos horários.

De acordo com a CP, persistem ainda condicionamentos na circulação ferroviária na Linha da Beira Baixa, que continua suspensa, realizando-se apenas comboios Regionais entre Castelo Branco e Guarda e entre Entroncamento e Abrantes.

A circulação continua também suspensa na Linha do Douro, entre Régua e Pocinho e na Linha do Oeste.

Os Comboios Urbanos de Coimbra estão a circular entre Coimbra-B–Alfarelos–Coimbra-B.

Prevê-se a realização do Comboio Internacional Celta, podendo ser usado material circulante diferente do habitual e sendo que o percurso Valença-Vigo-Valença será feito com recurso a transbordo rodoviário, segundo a transportadora.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou a 15 de fevereiro.