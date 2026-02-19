“Os danos são enormes”. Tempestade deixou 10 mil casas sem telhas em Ourém

Cerca de 10 mil casas ficaram sem telhas no concelho de Ourém na sequência da tempestade que atingiu a região, provocando ainda 150 pessoas desalojadas e prejuízos públicos estimados entre os 30 e os 35 milhões de euros.

Em declarações à margem do XIII International Workshops on Religious Tourism (IWRT), o presidente da Câmara de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, descreve o cenário como “muito difícil”.

“Temos contabilizadas cerca de 10 mil casas sem telhas e cerca de 150 pessoas desalojadas”, afirma.

O autarca de Ourém adianta que o impacto total ainda está longe de estar fechado, sobretudo no setor empresarial.

“Os prejuízos nas empresas ainda não estão totalmente contabilizados, mas certamente serão também de muitos milhões de euros”, sublinha, referindo que os primeiros levantamentos apontam para danos “avultadíssimos.”

Ao nível dos prejuízos públicos, estão em causa diversas infraestruturas municipais. “Quando falamos em 35 milhões de euros referimo-nos a escolas, vias e estradas, piscinas, pavilhões, canil e o castelo”, explica Luís Miguel Albuquerque.

O presidente da Câmara alerta para a situação da rede viária, com várias estradas cortadas ou condicionadas. “Há estradas que ruíram completamente e outras que estão parcialmente interditadas”, disse, defendendo a necessidade de iniciar rapidamente a fase de recuperação.

“Temos de começar já a pensar como vamos recuperar todas estas infraestruturas.”

Apesar de a situação estar esta quinta-feira “mais calma e mais controlada”, continuam a registar-se falhas no fornecimento de eletricidade. O autarca estima que cerca de mil lares permaneçam sem energia. As comunicações móveis e fixas estão “praticamente todas repostas”, mas o acesso à internet continua “muito atrasado”.

Num concelho onde o turismo cultural e religioso assume um papel central, os danos também atingiram zonas emblemáticas como Fátima e o Castelo de Ourém. No castelo, “toda a cobertura foi levada pelo vento”, com custos de recuperação estimados entre 200 mil e 250 mil euros.

Ainda assim, Luís Miguel Albuquerque mostra-se confiante na recuperação do setor. “Tenho a certeza de que o turismo rapidamente irá recuperar”, afirma, garantindo que o concelho estará preparado para a época alta. “A partir de maio estaremos prontos para receber os milhões de pessoas que passam pelo nosso concelho.”

“É essa a nossa expectativa, a nossa resiliência e a nossa força”, conclui.