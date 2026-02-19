Ouvir
PJ detém jovem com centenas de ficheiros de abuso sexual de menores em Guimarães

19 fev, 2026 - 14:46 • Lusa

A+ / A-

A Polícia Judiciária deteve, em Guimarães, um jovem de 19 anos que detinha equipamentos informáticos com centenas de ficheiros compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de menores, alguns com crianças "de tenra idade".

Em comunicado, a PJ refere que o suspeito procedia à partilha daqueles ficheiros com outros utilizadores, através de plataformas digitais.

Os ficheiros foram detetados no decurso das diligências policiais, designadamente uma busca domiciliária, em que foi feita uma análise pericial preliminar dos equipamentos informáticos do suspeito.

"Do que foi possível verificar, existem fortes indícios de que o suspeito também se dedicaria a outro tipo de crimes através da utilização da tecnologia informática", diz ainda a PJ.

Os equipamentos informáticos foram apreendidos e serão agora alvo de uma perícia mais detalhada para determinação da real dimensão e dos contornos das atividades a que o suspeito se dedicava.

Indiciado por vários crimes de pornografia de menores, o jovem vai ser presente à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação.

