Reciclagem de equipamentos elétricos atingiu valor recorde em 2025

19 fev, 2026 - 09:34 • Redação
A reciclagem de equipamentos elétricos bateu, em 2025, o recorde, com um aumento de 26% face ao ano de 2024.
Os equipamentos com maior peso recolhido são os grandes eletrodomésticos, que equivalem a 22.909 toneladas, mais 51% relativamente a 2024. Seguem-se os pequenos eletrodomésticos, os equipamentos de regulação de temperatura e os equipamentos de informática e telecomunicações.
A rede de recolha foi reforçada, com a criação de mais 1.919 locais de recolha desde 2024, com 15.522 disponíveis atualmente.
“Quartel Electrão” e “Escola Electrão” são campanhas de mobilização social que reforçam a proximidade desta iniciativa à população. Outro motor é o projeto de recolha de grandes eletrodomésticos porta-a-porta, disponível em 12 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa e da região Oeste.
A triagem e identificação de equipamentos contribuiu, em 2025, para dar uma segunda vida a 1.632 toneladas.
Os operadores da rede Electrão foram também responsáveis por reencaminhar 5.809 toneladas.
O diretor de Elétricos e Pilhas do Electrão, Ricardo Furtado, afirma que “o Electrão continua a investir no alargamento da sua rede, promovendo maior proximidade ao cidadão, e a reforçar a informação e a sensibilização para que os equipamentos avariados ou que já não são utilizados sejam entregues nos pontos certos. Salienta ainda que “conseguimos crescer, precisamos de continuar a envolver ainda mais portugueses neste desígnio nacional”.
Em comunicado, o Electrão - Associação de Gestão de Resíduos alerta para o mercado paralelo de desvio de equipamentos para circuitos informais, que se traduz num maior impacto ambiental e perda de matérias-primas reutilizáveis.
A Academia REPARA e a platarforma www.ondedoar.pt são iniciativas do Electrão que ajudam a prolongar a vida útil dos aparelhos elétricos.