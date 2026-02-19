"​Sismos gémeos". Situação "muito rara" fez Lisboa tremer

19 fev, 2026 - 20:54 • João Maldonado , com redação
A região de Lisboa foi abalada esta quinta-feira ao início da tarde por dois “sismos gémeos”, um fenómeno raro, disse à Renascença o especialista em Geofísica Luís Matias.
Dois tremores de terra de magnitude 4.1 magnitude 4.1 foram sentidos pouco depois do meio-dia (12h15 e 12h16), com epicentro em Alenquer, no distrito de Lisboa.
Pela proximidade com que aconteceram, num espaço de dois minutos de diferença, e separados por menos de quatro quilómetros, podem ser considerados sismos gémeos, afirma Luís Matias.
“A ocorrência de dois sismos na mesma região e muito parecidos um com o outro, inicialmente eu até os designei como gémeos, de tal maneira eles eram parecidos, isso sim, é uma situação muito rara.”
De acordo com o especialista em Geofísica, a placa naquela zona de Alenquer terá deslizado vários centímetros, num sismo sentido em toda a Grande Lisboa.
“Quer dizer que os sismos terão ocorrido na mesma estrutura, muito próximos um do outro. Os sismos ocorrem em falhas, é uma falha de um quilómetro por 700 metros de largura, tipicamente, que deslizou cerca de 20 centímetros”, detalha Luís Matias.
Aos dois sismos registados com epicentro em Alenquer, seguiram-se duas réplicas, com magnitude 2.2. e 2.4 na escala de Richter.
Luís Matias diz que não é possível saber se vão ocorrer mais abalos na região, mas podem funcionar como alerta para rever os planos anti-sísmicos.
“Não é possível prever qual o regime de réplicas que vai ocorrer. Estes sismos alertaram as populações e as autoridades para reverem o plano de emergência em caso de sismo, que pode estar desatualizado. À partida, com [magnitude] quatro a cinco os objetos movem-se, os candeeiros abanam, mas não há ocorrência de danos”, afirma o especialista em Geofísica.
À Renascença, o autarca de Alenquer, João Nicolau adianta que os dois abalos principais foram bem sentidos na cidade. As escolas foram evacuadas, assim como os Paços do Concelho e estão em avaliação os eventuais danos materiais provocados pelo sismo.
"Até ao momento não temos conhecimento de danos físicos. Temos conhecimento de algumas casas que sofreram alguns danos, que já estavam em mau estado devido às últimas tempestades", afirma, referindo-se a muros caídos.
Em Arruda dos Vinhos, escolas e centros de saúde foram evacuados e a autarquia está no local para avaliar eventuais danos. À Renascença, Carlos Alves indica que a situação está, para já, "controlada".
A estrada do Lapão, que liga o concelho a Alenquer e que ficou parcialmente destruída com o mau tempo das últimas semanas, está sob monitorização.