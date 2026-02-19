"​Sismos gémeos". Situação "muito rara" fez Lisboa tremer

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

A região de Lisboa foi abalada esta quinta-feira ao início da tarde por dois “sismos gémeos”, um fenómeno raro, disse à Renascença o especialista em Geofísica Luís Matias.

Dois tremores de terra de magnitude 4.1 magnitude 4.1 foram sentidos pouco depois do meio-dia (12h15 e 12h16), com epicentro em Alenquer, no distrito de Lisboa. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Pela proximidade com que aconteceram, num espaço de dois minutos de diferença, e separados por menos de quatro quilómetros, podem ser considerados sismos gémeos, afirma Luís Matias. “A ocorrência de dois sismos na mesma região e muito parecidos um com o outro, inicialmente eu até os designei como gémeos, de tal maneira eles eram parecidos, isso sim, é uma situação muito rara.”

De acordo com o especialista em Geofísica, a placa naquela zona de Alenquer terá deslizado vários centímetros, num sismo sentido em toda a Grande Lisboa. “Quer dizer que os sismos terão ocorrido na mesma estrutura, muito próximos um do outro. Os sismos ocorrem em falhas, é uma falha de um quilómetro por 700 metros de largura, tipicamente, que deslizou cerca de 20 centímetros”, detalha Luís Matias. Aos dois sismos registados com epicentro em Alenquer, seguiram-se duas réplicas, com magnitude 2.2. e 2.4 na escala de Richter. Luís Matias diz que não é possível saber se vão ocorrer mais abalos na região, mas podem funcionar como alerta para rever os planos anti-sísmicos. “Não é possível prever qual o regime de réplicas que vai ocorrer. Estes sismos alertaram as populações e as autoridades para reverem o plano de emergência em caso de sismo, que pode estar desatualizado. À partida, com [magnitude] quatro a cinco os objetos movem-se, os candeeiros abanam, mas não há ocorrência de danos”, afirma o especialista em Geofísica.