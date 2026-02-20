Ouvir
  20 fev, 2026
Atropelamento com fuga faz cinco feridos no Chiado

20 fev, 2026 - 23:35 • Redação, com Lusa

Três vítimas foram transportadas para o hospital e duas assistidas no local. O condutor colocou-se em fuga.

Um atropelamento na zona do Chiado, em Lisboa, provocou esta sexta-feira à noite cinco feridos, com três a serem transportadas para o hospital, adiantou à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa indicou que o atropelamento originou cinco vítimas e que três foram conduzidas ao hospital, uma para o Hospital Santa Maria e duas para o Hospital São José, sem especificar o tipo de ferimentos.

As outras duas vítimas foram assistidas no local.

O atropelamento ocorreu na rua Nova da Trindade, na zona do Chiado e o alerta foi dado pelas 22h17.

Após a ocorrência, o condutor colocou-se em fuga, indicou a mesma fonte.

A Lusa procurou obter mais informações junto da PSP, que remeteu dados para mais tarde.

[em atualização]

