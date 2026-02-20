Atropelamento com fuga faz cinco feridos no Chiado

Um atropelamento na zona do Chiado, em Lisboa, provocou esta sexta-feira à noite cinco feridos, com três a serem transportadas para o hospital, adiantou à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa indicou que o atropelamento originou cinco vítimas e que três foram conduzidas ao hospital, uma para o Hospital Santa Maria e duas para o Hospital São José, sem especificar o tipo de ferimentos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



As outras duas vítimas foram assistidas no local.

O atropelamento ocorreu na rua Nova da Trindade, na zona do Chiado e o alerta foi dado pelas 22h17.

Após a ocorrência, o condutor deixou a viatura no local e colocou-se em fuga de forma apeada.