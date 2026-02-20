Baixos salários em instituições afetam qualidade do acolhimento de crianças, alerta Plataforma

O presidente da Plataforma de Apoio a Jovens (Ex)Acolhidos alertou esta sexta-feira para os baixos salários dos cuidadores nas instituições de acolhimento, o que faz com que haja pessoas sem qualquer formação ou experiência a cuidar de crianças e jovens institucionalizados. "Em algumas zonas do país, quase que diria que é um vale tudo. Alguém sem qualquer experiência, alguém que vem de uma área completamente diferente, por vezes até sem grande educação para este sentido de missão que é cuidar dos filhos dos outros, acaba por ser contratado", denunciou. "Infelizmente, pagando os vencimentos que pagam, não é fácil encontrarem recursos humanos mais qualificados e com o perfil que seria o desejável", acrescentou. João Pedro Gaspar explicou que a principal razão estará no facto de apenas uma minoria das casas de acolhimento ter conseguido assinar protocolo com a Segurança Social, na sequência da entrada em vigor da portaria que veio definir as regras de organização e funcionamento destas instituições, e que é de 2023. Segundo o responsável, serão menos de 10% as casas de acolhimento com protocolo assinado, o que lhes terá permitido pagar salários mais elevados e serem mais exigentes na contratação de funcionários. João Pedro Gaspar admite que a portaria "foi um passo enorme na qualificação", tendo em conta que passou a definir de valor de comparticipação por criança ou jovem 2.400 euros mensais quando antes "raramente ultrapassavam os mil por mês".

No entanto, explicou, o reduzido número de instituições com protocolo terá a ver com as obrigações impostas pela portaria, nomeadamente ao nível das equipas, do edificado ou das áreas funcionais. Só depois dessas alterações implementadas é que as casas de acolhimento podem celebrar protocolo com a Segurança Social e, com isso, receber os valores de comparticipação atualizados. João Gaspar deu como exemplo casos de casas que passaram a ser mistas e precisaram de obras de separação das casas de banho ou outras que precisaram de adaptações ao nível das acessibilidades. Apontou que enquanto não assinarem os acordos, muitas casas não terão dinheiro para fazer as obras exigidas e referiu que estava prevista a criação de uma linha de financiamento mas disse não ter conhecimento de alguma vez ter avançado. Disse também ter conhecimento de casas de acolhimento que estão a fazer uso do seu fundo de maneio ou a vender património para conseguirem avançar com as exigidas adaptações.