Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 20 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Criança abusada por pai e familiar em São Pedro do Sul

20 fev, 2026 - 22:23 • Lusa

Suspeitos foram detidos pela Polícia Judiciária. Abusos duraram vários anos.

A+ / A-

O pai e um familiar, de 43 e 55 anos, foram detidos por suspeita de abuso sexual a uma criança, filha de um dos deles, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Numa nota de imprensa, a PJ indicou que "identificou e deteve, no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo DIAP de Viseu, dois homens, suspeitos de terem abusado sexualmente de uma criança, atualmente com 16 anos, filha de um" deles.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Ao longo de vários anos, a menina foi sujeita, pelo pai, a atos sexuais de diversa índole, sempre que se encontravam a sós, na residência familiar, localizada em São Pedro do Sul", no distrito de Viseu.

No âmbito da investigação, "foi também possível apurar que o outro homem, familiar afastado, abusou da menina em algumas ocasiões igualmente quando se encontravam a sós".

A investigação teve origem numa denúncia efetuada à Guarda Nacional Republicana (GNR), que ativou a Polícia Judiciária que deteve os suspeitos através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro.

Os detidos, com 43 e 55 anos, serão presentes às autoridades judiciárias competentes da Comarca de Viseu para serem sujeitos a interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 20 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)