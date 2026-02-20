Criança abusada por pai e familiar em São Pedro do Sul

O pai e um familiar, de 43 e 55 anos, foram detidos por suspeita de abuso sexual a uma criança, filha de um dos deles, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Numa nota de imprensa, a PJ indicou que "identificou e deteve, no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo DIAP de Viseu, dois homens, suspeitos de terem abusado sexualmente de uma criança, atualmente com 16 anos, filha de um" deles.

"Ao longo de vários anos, a menina foi sujeita, pelo pai, a atos sexuais de diversa índole, sempre que se encontravam a sós, na residência familiar, localizada em São Pedro do Sul", no distrito de Viseu.

No âmbito da investigação, "foi também possível apurar que o outro homem, familiar afastado, abusou da menina em algumas ocasiões igualmente quando se encontravam a sós".

A investigação teve origem numa denúncia efetuada à Guarda Nacional Republicana (GNR), que ativou a Polícia Judiciária que deteve os suspeitos através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro.

Os detidos, com 43 e 55 anos, serão presentes às autoridades judiciárias competentes da Comarca de Viseu para serem sujeitos a interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.