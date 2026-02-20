​Depois das tempestades, poeiras africanas a caminho de Portugal

Uma corrente de poeiras africanas vinda do deserto do Saara deve afetar a Madeira na segunda-feira, seguindo depois para Portugal continental.



A informação foi avançada à Renascença por Mark Parrington, cientista senior do serviço europeu de observação terrestre Copernicus.

"Os maiores impactos serão sentidos na Madeira, que já sofreu alguns problemas de qualidade do ar relacionados com a poeira do Saara. Isto é bastante típico, não é incomum nesta altura do ano que estes fenómenos de vento ‘Calima’ tragam poeira do Saara para as Canárias e depois para a Madeira e para outros locais. Os impactos serão maiores aí, mas algumas partes desta pluma continuarão até à Europa", indica Mark Parrington.

O cientista do Serviço de Monitorização Atmosférica Copernicus explica que as partículas vão chegar a Portugal Continental na terça-feira e vão atingir, em particular, o Norte do país.

"Na segunda-feira, a parte da pluma a altitudes mais elevadas pode levar a um céu enevoado, pelo que se estiver sem nuvens, poderemos ver uma cor vermelho-alaranjada ao pôr-do-sol. E depois, na terça-feira, as concentrações mais elevadas de partículas PM10, ao nível do solo, começam a atingir Portugal. Na previsão atual mostra que talvez atinjam partes do Norte de Portugal."

Trata-se de poeiras do Saara que se juntam a partículas que vêm da queima sazonal de biomassa agrícola em África.

"É sazonal e geralmente vem de algum tipo de aplicação agrícola, como a desflorestação para a plantação de culturas. Depois, na próxima estação das chuvas, a vegetação volta a crescer e há um sinal muito claro e bem observado de que muda do Norte de África equatorial para o Sul da África equatorial a cada seis meses, aproximadamente", adianta Mark Parrington.

O cientista do serviço Copernicus espera que as previsões permitam avisos da meteorologia e admite que as poeiras podem ter impacto também na aviação civil.

"Pode ter impactos nos aeroportos e na capacidade dos aviões aterrarem e levantarem voo. Já houve estudos que analisaram o que isso significa para a manutenção das aeronaves. Obviamente, nos países com mais deserto, este é um problema ainda maior. Mas penso que, para as Canárias e outros locais, é algo que as agências meteorológicas locais também monitorizam para este efeito", sublinha.

Conselhos da DGS em caso de poeiras africanas

Noutras situações em que Portugal foi afetado por poeiras africanas, a Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou que a população em geral deve evitar os esforços prolongados, limitar a atividade física ao ar livre e evitar a exposição a fatores de risco, tais como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes.

Já as crianças, idosos, doentes com problemas respiratórios crónicos, como a asma, e doentes cardiovasculares, pela sua maior vulnerabilidade aos efeitos deste fenómeno, devem também permanecer no interior dos edifícios, preferencialmente com as janelas fechadas, sempre que isso for viável, salientou o comunicado.

A DGS refere que os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos em curso e, em caso de agravamento de sintomas, contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou recorrer a um serviço de saúde.