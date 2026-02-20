Deputados do PS defendem apoios proporcionais aos danos no setor vitivinícola do Douro

Um grupo de deputados do Partido Socialista alerta para a dimensão dos prejuízos causados pelas recentes intempéries no setor vitivinícola da Região Demarcada do Douro e defende que o Governo disponibilize apoios ajustados aos danos efetivamente sofridos, rejeitando qualquer risco de discriminação territorial.

Numa pergunta dirigida ao ministro da Agricultura e do Mar, os socialistas Júlia Rodrigues e Rui Santos, vice-presidentes do grupo parlamentar e eleitos por Bragança e Vila Real, respetivamente, juntamente com Pedro do Carmo, coordenador do PS na Comissão de Agricultura e Pescas, e Irene Costa, deputada por Braga e membro da mesma comissão, querem saber que avaliação faz o Governo dos estragos registados e que medidas urgentes estão previstas para garantir a reconstrução integral da viticultura no Douro.

Os deputados sublinham que os danos vão muito além da perda de produção, abrangendo vinhas, infraestruturas produtivas, património classificado e o enoturismo. Defendem, por isso, que “todos os viticultores e explorações afetados, independentemente do concelho onde se localizam, devem ter acesso a apoios adequados”, nomeadamente para a reposição de muros de xisto, replantação de vinhas, recuperação de acessos e restabelecimento da capacidade produtiva.

De acordo com informação avançada pela Casa do Douro, registam-se perdas de terras agrícolas, destruição de vinhas, colapso de muros de xisto — elementos estruturantes da paisagem classificada como Património Mundial pela UNESCO —, instabilidade de encostas, danos em linhas de água e caminhos agrícolas, bem como cortes de acessos que dificultam os trabalhos nas vinhas e o escoamento da produção.

Para além do impacto direto na agricultura, os deputados alertam para prejuízos significativos no enoturismo, com cancelamento de visitas, provas de vinhos e eventos, resultando em perdas diárias para empresas e explorações. Segundo referem, viticultores apontam custos de reconstrução que variam entre alguns milhares e cerca de 55 mil euros por exploração, sobretudo para reposição de muros, taludes e replantação de videiras.

Apesar do pacote de medidas anunciado na sequência da Tempestade Kristin, organizações do setor alertam que a resposta assenta, em parte, em declarações de emergência municipal, o que poderá deixar de fora viticultores igualmente afetados noutros concelhos do Douro, criando, dizem os deputados, um risco de discriminação territorial.

Por outro lado, os socialistas questionam se o limite de 10 mil euros por exploração é suficiente face à dimensão dos estragos e perguntam ao ministro se o Governo está disponível para rever os tetos de apoio e criar mecanismos excecionais ajustados à realidade das pequenas e médias explorações vitícolas da região.

Os deputados querem ainda saber que articulação está prevista com as estruturas representativas do setor, nomeadamente a Casa do Douro e as associações de viticultores, para garantir que os apoios chegam de forma eficaz, célere e equitativa, assegurando a continuidade da atividade, a proteção do emprego e a salvaguarda do território duriense.