EN222 em Resende cortada ao trânsito nos dois sentidos depois de abatimento

"Com a enorme quantidade de pluviosidade, a EN222 começou por apresentar uma simples fissura e, em uma semana, a estrada acabou por abater e foi tomada a decisão de a cortar ao trânsito nos dois sentidos", disse à Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Resende, Fernando Silvério.

O piso da estrada "abateu numa grande extensão" ao quilómetro 115 (Km115), na freguesia de São Martinho de Mouros, em Resende, que liga depois a Barrô em direção a Penajóia, no concelho de Lamego.

"É nesta passagem do final do concelho, junto a Lamego, que a via está completamente cortada, o que dificulta os habitantes de Barrô, que têm de dar uma volta enorme para vir à vila de Resende", indicou.

Além dos "quilómetros a mais, a via é estreita e quando se cruzam dois veículos causa dificuldade", uma "dificuldade acrescida quando um deles é veículo pesado, como o transporte escolar", exemplificou.