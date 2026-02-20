Ouvir
Entre cinco milhões e oito milhões de árvores caíram em Leiria, diz a autarquia

20 fev, 2026 - 09:51 • Redação

É o primeiro levantamento por drone feito pela Câmara de Leiria e a autarquia diz já ter em marcha um plano de rearborização. No entanto, e para já, os especialistas temem o combustível deixado pelas árvores caídas que no verão podem ser um rastilho potente para os incêndios.

Terão sido perdidas, devido ao mau tempo, entre cinco milhões oito milhões de árvores, em Leiria, somando as perdas na parte urbana e as ocorridas na parte florestal. O número apurado pela autarquia através de um levantamento com recurso a drone e noticiada pelo “Expresso”.

“Olhamos para as fotogra­fias aéreas do antes e do depois e parece que passou por ali uma guerra. É impossível não ficar chocado e triste, porque muitas eram antigas, foram-nos deixadas, e não conseguimos guardá-las para memória”, explica o vereador Carlos Palheira, detentor do pelouro dos Espaços Verdes, enquanto mostra as imagens que integram o plano Reerguer Leiria, citado pelo mesmo jornal.

O projeto de recuperação verde da cidade sairá das mãos do conceituado arquiteto paisagista Paulo Farinha Marques e é parte integrante do plano municipal de recuperação total de Leiria, que se prolongará até 2029.

O município estima que só no que respeita à floresta os custos provocados pela depressão “Kristin” rondarão os 500 milhões de euros.

Autarca de Leiria pede "mais controlo" para empresas como a E-Redes: "Parecem intocáveis"

HORA DA VERDADE

Autarca de Leiria pede "mais controlo" para empresas como a E-Redes: "Parecem intocáveis"

Gonçalo Lopes pede reformulação da Proteção Civil (...)

O município tem já em marcha um plano de rearborização do concelho. “Contactámos o melhor especialista nesta área e ficou surpreendido com aquilo que viu. Será o maior desafio daquilo que é a arquitetura paisagística em Portugal nos últimos anos. Nunca ninguém pegou numa cidade e vai pensar em como arborizá-la”, disse Gonçalo Lopes, acrescentando que será um projeto que vai mobilizar alunos e professores da Universidade do Porto.

Mas o que já está a preocupar aquela município é o verão e o combustível que fica para os incêndios.

O número de árvores derrubadas no último mês ascende a “muitos milhões” e, além da devastação, o problema “é o pasto para chamas” visível no terreno, como têm alertado alguns autarcas da zona Centro e é confirmado por especialistas contactados pelo Expresso.

Tempestade Kristin: 10 mil pessoas continuam sem luz em Leiria

Tempestade Kristin: 10 mil pessoas continuam sem luz em Leiria

Presidente da câmara admite exaustão das populaçõe(...)

