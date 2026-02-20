Entre cinco milhões e oito milhões de árvores caíram em Leiria, diz a autarquia

Terão sido perdidas, devido ao mau tempo, entre cinco milhões oito milhões de árvores, em Leiria, somando as perdas na parte urbana e as ocorridas na parte florestal. O número apurado pela autarquia através de um levantamento com recurso a drone e noticiada pelo “Expresso”.

“Olhamos para as fotogra­fias aéreas do antes e do depois e parece que passou por ali uma guerra. É impossível não ficar chocado e triste, porque muitas eram antigas, foram-nos deixadas, e não conseguimos guardá-las para memória”, explica o vereador Carlos Palheira, detentor do pelouro dos Espaços Verdes, enquanto mostra as imagens que integram o plano Reerguer Leiria, citado pelo mesmo jornal.

O projeto de recuperação verde da cidade sairá das mãos do conceituado arquiteto paisagista Paulo Farinha Marques e é parte integrante do plano municipal de recuperação total de Leiria, que se prolongará até 2029.

O município estima que só no que respeita à floresta os custos provocados pela depressão “Kristin” rondarão os 500 milhões de euros.