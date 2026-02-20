Entre cinco milhões e oito milhões de árvores caíram em Leiria, diz a autarquia

20 fev, 2026 - 09:51 • Redação
Terão sido perdidas, devido ao mau tempo, entre cinco milhões oito milhões de árvores, em Leiria, somando as perdas na parte urbana e as ocorridas na parte florestal. O número apurado pela autarquia através de um levantamento com recurso a drone e noticiada pelo “Expresso”.
“Olhamos para as fotografias aéreas do antes e do depois e parece que passou por ali uma guerra. É impossível não ficar chocado e triste, porque muitas eram antigas, foram-nos deixadas, e não conseguimos guardá-las para memória”, explica o vereador Carlos Palheira, detentor do pelouro dos Espaços Verdes, enquanto mostra as imagens que integram o plano Reerguer Leiria, citado pelo mesmo jornal.
O projeto de recuperação verde da cidade sairá das mãos do conceituado arquiteto paisagista Paulo Farinha Marques e é parte integrante do plano municipal de recuperação total de Leiria, que se prolongará até 2029.
O município estima que só no que respeita à floresta os custos provocados pela depressão “Kristin” rondarão os 500 milhões de euros.
O município tem já em marcha um plano de rearborização do concelho. “Contactámos o melhor especialista nesta área e ficou surpreendido com aquilo que viu. Será o maior desafio daquilo que é a arquitetura paisagística em Portugal nos últimos anos. Nunca ninguém pegou numa cidade e vai pensar em como arborizá-la”, disse Gonçalo Lopes, acrescentando que será um projeto que vai mobilizar alunos e professores da Universidade do Porto.
Mas o que já está a preocupar aquela município é o verão e o combustível que fica para os incêndios.
O número de árvores derrubadas no último mês ascende a “muitos milhões” e, além da devastação, o problema “é o pasto para chamas” visível no terreno, como têm alertado alguns autarcas da zona Centro e é confirmado por especialistas contactados pelo Expresso.
