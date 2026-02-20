Governo destina 2% do imposto do tabaco para a prevenção e controlo do tabagismo

O montante de receita a arrecadar este ano será transferido para a Administração Central do Sistema de Saúde, que vai assegurar a afetação dos fundos a várias finalidades, entre as quais ao Programa Nacional de Prevenção e Controlo do Tabagismo, sob coordenação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Prevista no Orçamento do Estado para 2026, a medida justifica-se, segundo o despacho, tendo em conta que o tabagismo "c ontinua a ser uma das principais causas evitáveis de morbilidade e mortalidade em Portugal " e que a redução da sua prevalência constitui uma prioridade de saúde pública.

Dois por cento da receita do imposto sobre o tabaco vão ser destinados a políticas de prevenção e controlo do tabagismo, o que deve representar este ano cerca de 3 3,5 milhões de euros para esse objetivo.

O despacho determina que a receita será também destinada aos vários programas nacionais para as doenças respiratórias, para as doenças oncológicas, para as doenças cérebro-cardiovasculares e de promoção da saúde oral e de saúde escolar, assim como à implementação de projetos-piloto de rastreio e diagnóstico precoce do cancro do pulmão a desenvolver nas Unidades Locais de Saúde (ULS) do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Entre outras medidas, está ainda previsto que o montante a arrecadar este ano seja destinado à implementação e expansão de programas de rastreio de base populacional e de consultas e programas de cessação tabágica a desenvolver nos cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares das ULS, incluindo o financiamento de terapêuticas farmacológicas de apoio pelo SNS.

Um outro despacho do Ministério da Saúde determina que a maior fatia da receita a arrecadar -- 35% - será destinada à implementação e expansão de programas de rastreio de base populacional, seguindo-se o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral, com 22,5%. Às restantes finalidades foram destinadas percentagens que variam entre os 10% e os 1%.

Na prática, a medida permite financiar diretamente três áreas de intervenção prioritárias, a prevenção do consumo, o reforço do apoio a quem pretende deixar de fumar e o diagnóstico precoce das doenças associadas ao consumo de tabaco.