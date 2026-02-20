Ouvir
Homem detido por suspeitas homicídio tentado em Odivelas

20 fev, 2026 - 14:52 • Olímpia Mairos

Suspeito, de 31 anos, foi localizado pela Polícia Judiciária quando se preparava para abandonar o país e será presente a primeiro interrogatório no Tribunal de Loures.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um homem de 31 anos, estrangeiro, por fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, ocorrido no início de dezembro de 2025, no concelho de Odivelas.

A vítima é um homem português, de 35 anos. Segundo a investigação, o suspeito ter-se-á dirigido à residência do ofendido depois de perceber que este mantinha uma relação amorosa com a sua ex-namorada. Já no local, forçou a entrada na habitação, dando início a uma altercação.

De acordo com a PJ, “no interior da residência ocorreu uma discussão que culminou com o suspeito a desferir vários golpes com uma arma branca em diferentes regiões do corpo da vítima”, tendo o agressor fugido de seguida.

A vítima teve de ser socorrida de urgência e transportada para o hospital, onde foi submetida a intervenção cirúrgica, permanecendo internada durante vários dias, acrescenta a PJ.

No comunicado divulgado esta sexta-feira, a Polícia Judiciária refere que, “na sequência das diligências de investigação desenvolvidas, foi possível localizar e deter o suspeito no momento em que se preparava para abandonar o país”.

O homem agora detido já havia cumprido pena de prisão por factos da mesma natureza, indica ainda a PJ.

O suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Loures, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

