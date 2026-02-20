Ouvir
  Noticiário das 22h
  20 fev, 2026
Em Destaque
Homem morre atropelado em passadeira na Maia

20 fev, 2026 - 22:58 • Lusa

Acidente aconteceu na Maia. Vítima, de nacionalidade brasileira, tinha 46 anos.

Um homem de 46 anos morreu esta sexta-feira atropelado perto do largo da feira de Pedras Rubras, na Maia, distrito do Porto, adiantou à Lusa fonte dos bombeiros.

O alerta para o acidente foi dado pelas 18h47 e envolveu um veículo ligeiro de mercadorias.

O homem, de nacionalidade brasileira, foi atropelado numa passadeira, indicou à Lusa fonte dos Bombeiros de Moreira da Maia.

Após o atropelamento, a vítima foi assistida pelas equipas de emergência, mas o óbito acabou por ser declarado no local.

Para o local foram destacados elementos desta corporação de bombeiros, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São João, da mota do INEM de Matosinhos e da GNR.

Tópicos
