Hugo Costeira aponta falhas na aplicação da lei após desacatos no dérbi de futsal em Alvalade

O especialista aponta a ausência de um verdadeiro trabalho de reintegração social, sublinhando que “provavelmente não temos mecanismos de recuperação dos condenados em prol da sociedade que estejam realmente afinados” .

Segundo Hugo Costeira, “o nosso sistema penal é muito leve” , explicando que em Portugal “aplicamos penas muito reduzidas” . Uma realidade que, admite, “não é necessariamente má” , mas que acaba por falhar no efeito preventivo.

Para o especialista em segurança interna Hugo Costeira, os acontecimentos de Alvalade não são um caso isolado e resultam de uma resposta penal pouco dissuasora. Em entrevista à Renascença , o antigo presidente do Observatório de Segurança Interna considera que o problema está identificado há muito tempo.

No total, foram detidas 124 pessoas. Os 63 adeptos do Benfica estão a ser ouvidos em primeiro interrogatório judicial, enquanto os outros 61 detidos, afetos ao Sporting, só serão interrogados na próxima segunda-feira . Todos estão indiciados pelo crime de participação em rixa , depois dos confrontos ocorridos nas imediações do Pavilhão João Rocha .

Decorrem esta sexta-feira , no Campus de Justiça , os primeiros interrogatórios aos adeptos do Sport Lisboa e Benfica detidos na sequência dos desacatos registados na noite de quinta-feira , antes do dérbi de futsal frente ao Sporting Clube de Portugal , em Alvalade.

Defendendo uma resposta mais firme do Estado, Hugo Costeira admite que penas mais pesadas para jovens envolvidos em violência podem ter um efeito pedagógico, afirmando que “trinta dias num estabelecimento prisional não lhes faria muito mal”. Ainda assim, reconhece que este tipo de debate rapidamente se radicaliza, desviando a atenção do essencial.

Para o especialista, a discussão ideológica acaba por ser um obstáculo, quando a solução já existe: “Esta discussão leva-nos sempre da esquerda para a direita à procura de soluções, quando, na verdade, a legislação está lá”, sublinha.

As críticas estendem-se à aplicação das medidas de interdição de acesso a recintos desportivos. Dados da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto revelam que, até ao final do quarto trimestre de 2025, foram decretadas 415 interdições, mas apenas pouco mais de 300 foram efetivamente cumpridas.

Para Hugo Costeira, os números revelam uma resposta insuficiente. Sem pôr em causa o trabalho da justiça, considera que “isto se calhar é muito pouco” e defende “uma mão mais pesada para dar o exemplo”, lembrando que “está tudo previsto e tipificado, tem é que ser aplicado”.

O especialista sublinha ainda que o combate à violência no desporto exige uma resposta articulada do Estado, lembrando que a PSP e a GNR não trabalham sozinhas. Para que a lei produza efeitos, diz, “é preciso que todas as entidades cooperem entre si”, garantindo que o trabalho das forças de segurança “tenha uma sequência lógica” e que os cidadãos “se sintam seguros”.