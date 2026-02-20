Jovem de 19 anos detido na Lourinhã por suspeitas de pornografia de menores

Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica, por estar fortemente indiciado da prática do crime de pornografia de menores.

Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que a detenção ocorreu no âmbito de uma operação desenvolvida na quinta-feira, no decurso da qual foi realizada uma busca domiciliária na residência do suspeito, localizada na Lourinhã.

Segundo a PJ, durante as diligências foram apreendidos equipamentos informáticos, alegadamente utilizados pelo suspeito para armazenamento e partilha de ficheiros com conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças.

A Polícia Judiciária refere ainda que o detido será presente esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial, na qualidade de arguido detido, findo o qual ficará a conhecer as medidas de coação a aplicar.