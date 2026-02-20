Ouvir
Jovem de 19 anos detido na Lourinhã por suspeitas de pornografia de menores

20 fev, 2026 - 12:22 • Olímpia Mairos

Polícia Judiciária apreendeu equipamentos informáticos usados para armazenamento e partilha de conteúdos ilícitos.

Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica, por estar fortemente indiciado da prática do crime de pornografia de menores.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que a detenção ocorreu no âmbito de uma operação desenvolvida na quinta-feira, no decurso da qual foi realizada uma busca domiciliária na residência do suspeito, localizada na Lourinhã.

Segundo a PJ, durante as diligências foram apreendidos equipamentos informáticos, alegadamente utilizados pelo suspeito para armazenamento e partilha de ficheiros com conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças.

A Polícia Judiciária refere ainda que o detido será presente esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial, na qualidade de arguido detido, findo o qual ficará a conhecer as medidas de coação a aplicar.

